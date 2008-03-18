Новое руководство агрофирмы «Провесинь» заявляет, что экс-директор устроил драку в офисе и забрал печать

Киев. 18 марта. УНИАН. Новое руководство агрофирмы «Провесинь», производителя овощной продукции во Львове, заявляет, что представители прежнего руководства предприятия устроили драку в офисе и забрали печать предприятия.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель наблюдательного совета «Агрофирмы «Провесинь» Константин ЯЛИ.

По словам К.ЯЛИ, 15 марта новое руководство в сопровождении двух служебных исполнителей и работников милиции прибыли на предприятие для исполнения судебного решения. «Не понятно откуда, не понятно кто, появились какие-то ребята, люди спортивной внешности криминальной наружности..., которые начали угрожать, препятствовать, уже когда мы находились на территории предприятия. Несмотря на это, исполнитель сумел исполнить судебное решение, огласить, нас допустили в кабинет. Были переданы печати, штампы. Мы получили доступ к работе. Но вышеупомянутые лица начали угрожать, были нанесены удары и председателю правления, и членам наблюдательного совета. Была спровоцирована потасовка», - сказал К.ЯЛИ.

По словам К.ЯЛИ, был избит и госпитализирован новый руководитель предприятия Анатолий СОПРОНЮК. «И к концу рабочего дня сложилась ситуация, что руководитель предприятия отсутствует на предприятии, работники милиции взяли предприятие под охрану… и на этом конфликт был исчерпан», - сказал К.ЯЛИ.

При этом, по его словам К.ЯЛИ, печать предприятия на сегодня оказалась снова в руках предыдущего руководства - Ивана ПИВНЯ.

Напомним, агрофирма «Провесинь» владеет около 100 га земли в черте г. Львов, 40% из которых - теплицы, и производит овощную продукцию