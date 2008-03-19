В Киеве презентован рейтинг вузов Украины, выпускники которых самые востребованные среди работодателей
Киев. 19 марта. УНИАН. Журнал «Деньги» презентовал сегодня рейтинг вузов Украины, выпускники которых на сегодня являются самыми востребованными работодателями.
Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной этой презентации, главный редактор издания Александр КРАМАРЕНКО, это уже второй по счету эксклюзивный рейтинг украинских вузов по уровню востребованности их выпускников. Результаты предыдущего исследования были опубликованы в журнале «Деньги» в марте 2007 г.
По словам А.КРАМАРЕНКО, работодателям ставился вопрос: «Как вы оцениваете выпускников данного вуза и какую заработную плату можете им дать?».
В ходе исследования были анкетировали 60 известных украинских работодателей. Оценка ставилась 58 вузам страны. Шкала оценки: 0-10 баллов.
«Почему мы сделали именно этот рейтинг? Потому что мы считаем, что наиболее весомой оценкой, которую получает студент – это та заработная плата, которую он получает после окончания вуза», - подчеркнул А.КРАМАРЕНКО.
По его информации, если работодатель считал возможным дать выпускнику конкретного вуза заработную плату, которая выше рыночной или более высокую, чем у других соискателей, то вузу ставилась оценка 10 баллов. А если работодатель не считал нужным вообще рассматривать кандидатуру, то ставилась оценка 0.
Вопрос ставился относительно пяти специальностей: гуманитарной, юридической, экономической, инженерной и строительной.
«Мы обращались с вопросами к тем компаниям и корпорациям, которые являются экспертами конкретно в той или другой сфере», - также отметил А.КРАМАРЕНКО.
Согласно полученным результатам, сводную таблицу рейтингов возглавляют 5 высших учебных заведений страны: Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко; Киево-Могилянская академия; Харьковский национальный университет им. В.Карзина; Львовский Национальный университет им. Ивана Франко и Киевский политехничекий институт.
Как сообщил А.КРАМАРЕНКО, в номинации экономических специальностей рейтинг возглавляют: КНУ им. Т. Шевченко; Киево-Могилянская академия; Киевский национальный экономический университет; КПИ и Киевский государственный торгово-экономический университет.
Среди вузов, которые готовят лучшие кадры по гуманитарным специальностям, работодатели назвали: Киево-Могилянскую академию; КНУ им. Т.Шевченко; Национальный педагогический университет им. Николая Драгоманова; Киевский национальный лингвистический университет и Харьковский национальный университет им. В.Каразина.
Рейтинг вузов в номинации юридических специальностей возглавляет следующая пятерка: КНУ им. Т.Шевченко; Киево-Могилянская академия; Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого; Киевский национальный экономический университет и Львовский Национальный университет им. Ивана Франко.
Среди строительных специальностей пятерка лучших вузов состоит, по мнению работодателей, из: Киевского Национального университета строительства и архитектуры; Национального университета «Львовская политехника»; Национального транспортного университета; Харьковского государственного технического университета строительства и архитектуры; Харьковского Национального автомобильно-дорожного университета.
Рейтинг инженерных вузов возглавляют: КПИ; КНУ им. Т.Шевченко; Харьковский национальный университет им. В.Каразина; Национальный университет «Львовская политехника»; Национальный авиационный университет (Киев); Львовский национальный университет им. Ивана Франко.
А.КРАМАРЕНКО отметил, что за последний год рейтинг отличается тем, что в него начали попадать не только киевские, но и региональные вузы, что свидетельствует о качестве подготовки студентов в них.
Он также проинформировал, что параллельно в исследовании проводилась оценка, «чего стоит» хорошее образование. «Выяснилась очень интересная деталь: за последние два года рост платы за учебу опережает инфляцию где-то в 2 раза по экономическим и юридическим специальностям. Рост оплаты в рейтинговых вузах по этим специальностям составил более чем 60%, за последние два года – с 15 тыс. до 25 тыс. грн.», - сообщил А.КРАМАРЕНКО. По его данным, в гуманитарной сфере, например, рост оплаты возрос где-то в 1,5 раза, в технических вузах – до 40%.
В нынешнем году проект осуществлен при поддержке одного из крупных операторов мобильной связи.