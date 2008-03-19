В Украине появилось первое авторское вино под ТМ «Вина Гулиевых»

Киев. 19 марта. УНИАН. В Украине появилось первое авторское вино - «Вина Гулиевых». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор ассоциации СОВАТ (Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака) Владимир ДЕМЧАК.

«Вектор в развитии украинского виноделия изменился на интеграцию в мировое виноделие», - сказал В.ДЕМЧАК, отметив, что в Украине происходит модернизация производства вин, это производство начинает развиваться по европейским принципам, о чем свидетельствует появление на украинском рынке первых локальных авторских вин - ТМ «Вина Гулиевых».

Автор вин Роберт ГУЛИЕВ сообщил, что подготовка к выходу нового продукта началась 8 лет назад с закладки элитных виноградников. На сегодня площади под чистосортными виноградниками составляют 750 га. Кроме того, компания построила завод по переработке винограда мощностью 5 тыс. тонн винограда в сезон.

По словам Р.ГУЛИЕВА, компания планирует продавать 15 тыс. дал вина в год, а оставшиеся виноматериалы реализует украинским производителям вина. Отмечается, что вина ТМ «Вина Гулиевых» будут представлены в высшем ценовом сегменте, в рознице стоимость 1 бутылки составит от 70 до 80 грн. Реализовываться продукция будет через ХоРеКу (кабаре, бары, рестораны) и магазины VIP-класа, а также магазины самообслуживания. На сегодня компания не намерена поставлять свою продукцию на внешние рынки, отметив, что для нее интересен украинский рынок.

«Сегмент авторских вин в Украине практически пуст», - отметил Р.ГУЛИЕВ, добавив при этом, что в Украине растет культура потребления.

Кроме того, осенью 2009 года компания намерена вывести на украинский рынок селективные (ординарные вина) под ТМ «Вина Гулиевых». «Наш следующий шаг - селективные вина по демократический цене», - отметил Р.ГУЛИЕВ.

Р.ГУЛИЕВ не смог спрогнозировать объем продажи и спрос на новый продукт, отметив, что у компании есть возможность в будущем увеличивать площади виноградников до 1 тыс. га и наращивать мощности завода по переработке вина до 10 тыс. тонн винограда в сезон.

Справка УНИАН. ЗАО «Винтрест» создано в Одессе в 2006 году. Компания владеет 750 га виноградников в Одесском регионе и винодельным заводом. Производит продукцию под ТМ «Вина Гулиевых».