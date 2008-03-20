БФ «Светлый дом» обвиняет одесские власти в препятствовании деятельности по социальной поддержке бездомных детей

Киев. 20 марта. УНИАН. Руководитель Одесского городского благотворительного фонда социальной поддержки обездоленных детей и подростков «Светлый дом», священник Украинской греко-католической церкви отец Александр ЧУМАКОВ заявляет о том, что одесские городские и областные власти препятствуют деятельности этой общественной организации.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом А.ЧУМАКОВ заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Происходит системное управляемое уничтожение общественной организации, которая занимается обездоленными детьми», - сказал А.ЧУМАКОВ.

Он считает, что многочисленные проверки этого учреждения, а также обращение Главного управления юстиции в Одесской области в Окружной административный суд с иском о ликвидации благотворительного фонда, стали следствием того, что «общественная организация нарушила границы государственной монополии на детей».

«Нас обвиняют в нарушении статьи 52 Конституции Украины, в соответствии с которой, содержание и воспитание сирот и детей, лишенных родительской опеки, возлагается на государство», - пояснил он.

По словам священника, организация «Светлый дом» осуществляет благотворительную деятельность исключительно за счет средств пожертвований и без каких-либо дотаций со стороны государства.

А.ЧУМАКОВ сообщил, что за 2007 год организация была подвергнута почти 20 проверкам со стороны различных, прежде всего областного уровня, государственных служб и инстанций. «Ни по одной из них, за исключением проверки со стороны областного управления юстиции, не было предъявлено ни одного акта или предписания. Справка областного управления юстиции содержала поразительное множество недостоверной и лживой информации и закономерно была опротестована», - уточнил он.

По его словам, в 2007 году трое детей благодаря помощи «Светлого дома» получили статус сирот и лишённых родительской опеки и попечения, на основе которого были направлены в государственные учреждения опеки и попечительства.

А.ЧУМАКОВ подчеркнул, что фонд постоянно информирует государственные службы по делам детей и розыскные отделы УВД о контингенте детей-получателей его помощи. «В настоящее время среди получателей благотворительной помощи в «Светлом доме» нет ни одного ребёнка со статусом сироты или лишённого родительской опеки и попечения», - добавил он.

Справка УНИАН. Благотворительный фонд «Светлый дом» зарегистрирован в 1996 г. За время существования оказал благотворительную помощь более чем 3 тысячам социально незащищенных детей и подростков. Сейчас на содержании фонда находится 31 ребенок.