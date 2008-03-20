Компания «Юг-Контракт» в апреле начнет продажу новой линейки мобильных устройств НТС T

Киев. 20 марта. УНИАН. Дистрибьютор цифровой техники и портативной электроники компания «Юг-Контракт» начнет продажу новой линейки мобильных устройств НТС Touch с апреля т.г.

Об этом сообщил продакт-менеджер компании «Юг-Контракт» Дмитрий ХОМЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в марте этого года производитель смартфонов и коммуникаторов формата Touch-Screen компания НТС подписала соглашение о партнерстве с компанией «Юг-Контракт».

Д.ХОМЕНКО сообщил, что все новые модели сейчас проходят сертификацию и кастомизацию, а с конца апреля начнутся активные продажи в Украине.

Он также отметил, что доля продаж мобильных телефонов и коммуникаторов в общих продажах компании составляет 20-25%.

Представляя новую линейку мобильных устройств НТС, глава представительства компании НТС в странах СНГ Скот ЧЕНГ отметил, что основной особенностью устройств Touch-Screen "является возможность управлять контентом на сенсорном экране с помощью одного пальца". В новую серию телефонных устройств для продажи на украинском рынке вошли НТС Touch, НТС Touch Cruise и НТС Touch Dual, а также “телефон-компьютер” HTC Shift, который имеет основные функции компьютера (возможность подключения GPS, выход в Интернет через WiFi, GPRS, получение и отправку электронной почты).

Он также сообщил, что запуск на мировой рынок серии НТС Touch состоялся в 2007 году.

По данным Д.ХОМЕНКО, стоимость HTC Shift будет составлять около 2 тыс. долл.

По его мнению, появление «умных устройств» на украинском рынке должно активизировать появление мультимедийных сервисов, поскольку «в Украине не хватает ни контента, ни серьезных мультимедийных приложений, например, онлайн-телевидение».

С.ЧЕНГ добавил, что сервисным обслуживанием нового ряда многофункциональных мобильных устройств будет заниматься компания НТС через два действующих в Украине сервисных центра.

Справка УНИАН. Компания НТС (штаб-квартира в Тайване) с 1997 года занимается производством многофункциональных смартфонов и коммуникаторов. Продажи мобильных устройств компании в мире составили более 2 млн. штук.

Компания «Юг-Контракт» - украинский дистрибьютор цифровой техники, потребительской электроники, мультимедийного оборудования, фототоваров, элементов питания и носителей информации. Товарный портфель компании составляет более 14 тыс. наименований. Компания имеет 20 региональных представительств в Украине.