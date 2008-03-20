Тайваньская компания НТС намерена в этом году занять 50% рынка смартфонов и коммуникаторов в Украине

Киев. 20 марта. УНИАН. Производитель смартфонов и коммуникаторов формата Touch-Screen компания НТС намерена в этом году занять около 50% рынка смартфонов и коммуникаторов в Украине.

Об этом сообщил глава представительства компании НТС в странах СНГ Скот ЧЕНГ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в прошлом году доля компании на украинском рынке смартфонов и коммуникаторов составила 22-23%, а объем продаж - около 30-40 тыс. штук.

С.ЧЕНГ отметил, что в этом году компания планирует удвоить продажи многофункциональных мобильных устройств в Украине.

При этом, по его словам, в России компания занимает 52% рынка коммуникаторов и смартфонов.

Справка УНИАН. Компания НТС (штаб-квартира в Тайване) с 1997 года занимается производством многофункциональных смартфонов и коммуникаторов. Продажи мобильных устройств компании в мире составили более 2 млн. штук.