В Украине в марте-апреле пройдет фестиваль “Дни польского кино-2008”

Киев. 20 марта. УНИАН. В марте-апреле в Украине будет проходить фестиваль “Дни польского кино-2008”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила координатор программ Польского института в Киеве Елена БАБИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, в этом году Дни польского кино пройдут не только в Киеве, но и во Львове, Одессе и Харькове.

Она отметила, что в этом году впервые, кроме традиционных организаторов - Польского института в Киеве и института имени Адама Мицкевича в Варшаве, - фестиваль будет проходить при поддержке Украинского кинофонда и Польского института киноискусства.

Е.БАБИЙ сообщила, что в рамках Дней польского кино будет представлено семь разных по жанру и тематикое кинолент. Главным событием станет украинская премьера нового фильма “Катынь” - номинанта на премию “Оскар-2008” в категории “Лучший фильм на иностранном языке”.

Будет представлять картину известный польский режиссер Анджей ВАЙДА, который впервые приедет в Киев и Харьков вместе с супругой, известной актрисой и сценаристом Кристиной ЗАХВАТОВИЧ.

Е.БАБИЙ также отметила, что А.ВАЙДА вместе со своим братом планирует посетить могилу польских офицеров, расстрелянных НКВД в Катине во время Второй мировой войны, где, по некоторым данным, находится могила отца режиссера.

Е.БАБИЙ сообщила, что 17 апреля состоится пресс-показ фильма “Катынь” в «Кинопалаце».

По ее словам, на премьере фильма “Катынь” будет присутствовать Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с супругой.

Планируется, что В.ЮЩЕНКО вручит А.ВАЙДЕ знак отличия за значительный вклад в мировое киноискусство.

В свою очередь руководитель Украинского кинофонда Андрей ХАЛПАХЧИ сообщил, что в рамках соглашения между Украинским кинофондом и Польским институтом киноискусства запланировано проведение Фестиваля украинского кино в Польше в сентябре этого года.

Он также отметил, что целью польского фестиваля является ознакомление украинцев с лучшими достижениями польского кино за последние два года.

Кроме того, А.ХАЛПАХЧИ сообщил, что фильм “Катынь” уже приобретен Украиной и после торжественной премьеры он будет показан в киноэкранах и на телеканале “Интер”.

Пресс-атташе кинотеатра “Кинопалац” Анна ДЕМЬЯНИВА сообщила, что билеты на польские фильмы, которые будут демонстрироваться в рамках фестиваля, будут стоить около 20 гривен.