Профсоюз ТРК «Киев» заявляет о незаконном увольнении руководством телеканала работник

Киев. 20 марта. Председатель первичной профсоюзной организации государственного коммунального предприятия ТРК “Киев” Юрий МИРОНОВ утверждает, что руководство телеканала незаконно увольняет работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Придя на работу, мы ждем, чья кандидатура будет следующей на увольнение», - сказал Ю.МИРОНОВ.

По его словам, ситуация в коллективе телеканала еще с прошлого года остается напряженной.

Он добавил, что после нескольких смен высшего руководства в настоящее время готовится очередная закулисная операция - ликвидация государственного коммунального предприятия «Телерадиокомпания «Киев» и превращение его путем акционирования, по сути, в частную структуру.

«Идет увольнение тех людей, которые им не нравятся, а на их места набираются люди, которые будут выполнять все их распоряжения», - отметил Ю.МИРОНОВ.

Он заметил, что из-за таких незаконных действий руководства профсоюз был вынужден обратиться за помощью к председателю правления Международной лиги защиты прав граждан Эдуарду БАГИРОВУ.

В свою очередь депутат Киеврады Наталия НОВАК отметила, что коммунальными СМИ города с приходом новой власти Киева “руководит неизвестно кто”.

По ее словам, учредителем коммунальных СМИ столицы является исключительно Киевский городской совет, и, в соответствии с законом, именно он должен назначать их руководителей. Однако мэр города игнорирует порядок назначения руководителей коммунальных СМИ, назначив единоличным решением выполняющих обязанности.

“Таким образом мы считаем, что руководители коммунальных СМИ действуют незаконно”, - подчеркнула Н.НОВАК.

В то же время она выразила убеждение, что ТРК “Киев” "использовался мэром Киева исключительно для собственной “раскрутки” и популяризации его деятельности".