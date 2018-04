Davento PLC привлекла 77,8 млн. долл. путем частного размещения 12,3% своих депозитарных расписок

Киев. 21 марта. УНИАН. Davento PLC, созданная путем объединения активов компании Davento и украинского девелопера VK Development, привлекла 77,8 млн. долларов путем частного размещения 12,3% своих депозитарных расписок (GDR).

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета VK Development Роман ЛУНИН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его информации, рыночная капитализация компании по итогам вторичного размещения составила 627,8 млн. долларов.

Организатором сделки и эксклюзивным агентом по размещению выступила компания Dragon Capital.

Депозитарные расписки Davento PLC приобрели 11 иностранных инвестиционных инвесторов из Европы и США, в том числе Goldman Sachs.

Накануне размещения Davento PLC провела дополнительную эмиссию депозитарных расписок. Компанией было выпущено 12 634 тыс. депозитарных расписок через The Bank of New York в соотношении 500:1 к обычной акции компании. Стоимость одной расписки составила 6,161 долларов.

С 17 марта дополнительно выпущенные депозитарные расписки компании допущены к торгам на Франкфуртской фондовой бирже.

Справка УНИАН. VK Development – украинская девелоперская компания, которая работает в сегменте торговой и складской недвижимости, основана в мае 2006 года. В ноябре 2006 года VK Development, входящая в группу компаний «Велика Кишеня», привлекла 37 млн. долларов посредством размещения на ПФТС 23% акций среди западных портфельных инвесторов.