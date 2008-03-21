Арендные ставки на торговые площади в этом году вырастут на 35-40% - эксперт
12:54, 21 марта 2008Последние события
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Киев. 21 марта. УНИАН. Рост арендных ставок на торговые площади в этом году будет на уровне 35-40%.
Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital Андей ПИВОВАРСКИЙ.
Как передает корреспондент УНИАН, по его мнению, рост арендных ставок на торговые площади будет сохраняться ближайшие 4-5 лет в связи с их дефицитом.
Он также добавил, что дефицит торговых площадей на сегодня составляет 1 млн. га, и разрыв только увеличивается.
«Арендаторы требуют все больших площадей, поэтому арендные ставки будут расти», - подытожил А.ПИВОВАРСКИЙ.
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