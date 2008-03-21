Инвесторы жилого дома по ул. Милютенко требуют от киевской власти продлить договор аренды участка под застройку

Киев. 21 марта. УНИАН. Около 500 инвесторов жилого дома по ул. Милютенко, 29 в Деснянском районе столицы требуют от киевской власти продлить договор аренды участка под застройку.

Об этом сообщил представитель доверителей Фонда финансирования строительства (ФФС) жилого дома Борис БЕЗВЕРХИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, киевские власти отказали застройщику дома - ООО «Марс» - продлить аренду земельного участка по ул. Милютенко, 29, на котором уже началось строительство дома.

Б.БЕЗВЕРХИЙ сообщил, что в мае 2004 года ООО «Марс» и Киевгорсовет заключили договор на аренду земельного участка сроком на три года. За это время застройщик получил всю необходимую разрешительную документацию на сооружение дома, провел общественные слушания и в начале 2007 года приступил к строительству: было установлено ограждение, бытовки и завезена строительная техника.

Согласно законодательству, за три месяца до окончания срока аренды застройщик обратился в Киевсовет о его продлении, однако в течение установленного срока никакого ответа не получил.

По словам представителя доверителей, в августе КГГА направила ООО «Марс» копию решения Киевсовета от 26 июня 2007 года, согласно которому застройщику было отказано в возобновлении аренды земельного участка в связи с жалобами местных жителей.

Он утверждает, что копия решения не была оформлена надлежащим образом, поскольку на ней стояла только печать секретариата КГГА и не было подписей ни секретаря, ни главы Киевсовета.

При этом «некоторые заинтересованные лица» подняли ассоциацию территориальной общины, а также жителей соседних домов по пр. Лесовому, 9, которые стали протестовать против строительства, не допуская на площадку строительную технику.

Б. БЕЗВЕРХИЙ заявил, что близлежащие дома находятся через дорогу к планируемому строительству и стоят торцом к площадке под застройку.

По его данным, летом 2007 года ООО «Марс» обратился в Хозяйственный суд Киева о возобновлении договора аренды земельного участка и суд вынес решение в пользу истца. Кроме того, в июле 2007 года Хозяйственный суд также вынес позитивное решение по иску застройщика о запрете общественным организациям и жителям соседних домов препятствовать строительству дома.

В то же время без заблаговременного предупреждения застройщика, Главным управлением контроля за благоустройством Киева КГГА выносится предписание снести ограждение и бытовки на площадке по ул. Милютенко.

По словам Б.БЕЗВЕРХОГО, предупредив ООО «Марс» за час, «должностные лица Деснянской районной госадминистрации сломали забор и увезли в неизвестном направлении».

В свою очередь генеральный директор финансовой компании «Комфорт-Инвест» Игорь ДЕХНО уточнил, что ФФС жилого дома по ул. Милютенко был создан в октябре 2006 года ФК «Комфорт-Инвест» и ООО «Марс».

По его данным, к строительству 23-этажного дома на 132 квартиры (из которых продано 69) привлечено больше 20 млн. грн., в том числе через ФФС – 17 млн. грн. и по договорам паевого участия – около 6 млн. грн. По информации Б.БЕЗВЕРХОГО, стоимость квадратного метра в доме составляла 5,5-5,7 тыс. грн.

В то же время учредитель ООО «Марс» Сергей КРАСУНЕНКО сообщил, что ФФС обратился с просьбой сменить собственников ООО «Марс» и ООО «НСЛ», которое занималось строительством жилого дома по ул. Березняковской, 4а, в связи с подозрением в нецелевом использовании средств. С декабря прошлого года он является новым учредителем, а Олег ЕВДОЧЕНКО – новым директором ООО «Марс».

По его данным, бывшие руководители этих компаний собрали около 20 млн. грн. средств частных инвесторов в строительство домов по ул. Милютенко и Березняковской.

С.КРАСУНЕНКО также сообщил, что и застройщик, и финансовая компания, и инвесторы обращались в городскую прокуратуру, милицию, к киевским властям, премьер-министру и Президенту с просьбой разобраться в ситуации и решить вопрос с продлением аренды земельного участка для строительства дома.

«Если в ближайшее время не будут приняты меры, мы будем принимать кардинальные решения», - сказал он. И добавил, что инвесторы совместно с застройщиком намерены пикетировать секретариат Президента, прокуратуру и городскую мэрию.