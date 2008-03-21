Агрофирма «Провесинь» заявляет о попытке рейдерского захвата предприятия

Киев. 21 марта. УНИАН. Руководство агрофирмы «Провесинь», Львовского предприятия по производству овощей, заявляет о попытке рейдерского захвата предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член правления и акционер ОАО «Агрофирма «Провесинь» Игорь БАГНЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам И.БАГНЮКА, 15 марта около 100 неизвестных ворвались на предприятие для того, чтобы завладеть учредительными документам и остановить технический процесс. В частности, сообщил он, была отключена котельная, что привело к снижению температуры в теплицах. Однако, по словам И.БАГНЮКА, работники агрофирмы противостояли силовому захвату предприятия.

Руководство агрофирмы заявляет, что в результате силового захвата предприятию нанесено порядка 500 тыс. грн. убытков.

Работники агрофирмы обратились к Президенту и премьер-министру Украины с просьбой взять предприятие под государственную защиту.

«В случае бездействия государственных органов власти и непрозрачного расследования, коллектив агрофирмы на протяжении недели определится с началом бессрочной голодовки под стенами Кабинета министров Украины и Секретариата Президента», - заявила председатель профсоюза предприятия Ольга ДЕРЕВЛЯНАЯ.