Морская отрасль в зеркале Национального морского рейтинга Украины 2007

28 марта 2008 года впервые пройдет торжественная церемония награждения победителей Национального морского рейтинга Украины по итогам 2007 года (в Одессе).

Национальный морской рейтинг — это проект журнала «Порты Украины» и информационно-аналитического центра «BlackSeaTrans», предполагающий углубленное изучение рынка водного транспорта и выявление по итогам каждого года лидирующих предприятий, компаний в двух десятках различных номинаций.

Церемония награждения победителей Национального морского рейтинга Украины, по замыслу организаторов, должна стать ежегодным праздником, воздающим должное реальным достижениям прошедшего года в сфере морского бизнеса.

Наши опросы и регулярное общение с транспортниками выявляли огромную неудовлетворенность людей и положением в воднотранспортной отрасли, и отношением к ней руководства всех уровней вплоть до высшего, и отношением к ней в целом массового сознания в Украине.

Для того, чтобы подготовить первый морской рейтинг по итогам 2007 года, организаторы проделали серьезную исследовательскую работу.

Что же она показала?

1) Несмотря на массу проблем (изношенные основные фонды, кадровую чехарду в руководстве портов и т. д.), портовое хозяйство страны наращивает обороты. Так, в 2007 году морские торговые порты страны впервые превысили рекордные достижения времен СССР (1990 года), подняв уровень грузооборота до 123,7 млн тонн.

А четыре наших морских торговых порта Керченский, Южный, Мариупольский и Октябрьск установили персональные рекорды по объемам грузооборота, за что награждаются памятным знаком «Золотая тонна 2007».

Кроме того, Одесский МТП будет награжден памятным знаком в номинации «Абсолютный рост 2007», поскольку в 2007 году он увеличил грузооборот более чем какой-либо другой порт — на 3,36 млн тонн.

2) Впервые украинские морские порты превысили планку переработки контейнеров в 1 млн TEU (1060 TEU). А всего за шесть лет с 2001 года переработка контейнеров в портах выросла почти в 6,5 раза. Ежегодно в этот период переработка контейнеров росла в среднем на 36 %. Таких темпов не знал ни один другой регион мира.

По результатам проведенного опроса 59 экспертов в сфере водного транспорта (их полный список опубликован в журнале «Порты Украины» № 1 за 2008 год и на сайте Национального морского рейтинга Украины — www.UkrMaritimeRating.com), главным достижением 2007 года на водном транспорте Украины названо открытие обновленного контейнерного терминала Ильичевского морского торгового порта (оператор и инвестор компания «Укртрансконтейнер»). Это открытие состоялось в ноябре 2007 года.

По результатам опроса этих же экспертов, все три призера в номинации «Человек года на водном транспорте 2007» также оказались прямо связаны с переработкой контейнеров.

Это начальник Одесского порта Николай Павлюк (1 место), энергично борющийся за возможность развивать контейнерные мощности порта. Это также начальник Ильичевского порта Геннадий Скворцов (2 место) и директор работающей в этом же порту компании «Укртрансконтейнер» Анастас Коккин (3 место), ответственные за открытие контейнерного терминала в Ильичевске.

А первые три места в номинации «Золотой контейнер» по итогам года получили три судоходные компании, занимающие эти же первые места в мировом рейтинге крупнейших мировых контейнерных линий, — датская «Maersk Line», швейцарская MSC, французская CMA CGM, перевезшие наибольшее число контейнеров через порты Украины (соответственно 218626 TEU, 165624 TEU и 159153 TEU).

Компания CMA CGM будет также награждена памятным знаком «Big Вox 2007», поскольку привлекла в украинские порты суда вместимостью 5089 TEU («CMA CGM Capri» и «CMA CGM Scala»). Это самые крупные контейнеровозы, когда-либо заходившие в украинские порты.

3) Продолжает расти в грузопереработке роль негосударственных стивидорных компаний, в том числе, работающих в государственных морских портах. На их долю в прошлом году пришлось порядка 40 % от общего грузооборота портов и терминалов страны. А всего в Украине насчитывается более 50 негосударственных стивидорных компаний. При этом законодательно их деятельность практически не урегулирована, что создает массу проблем для развития стивидорного бизнеса.

За самые высокие темпы роста грузооборота будут награждены такие компании, как «Олимпэкс Купе Интернешнл» в Одесском порту, «Азовсталь» в Мариуполе и Кременчугский речной порт, а за самый высокий абсолютный рост грузооборота в тоннах — компания «Синтез Ойл» (Одесса).

4) Единственным призером в номинации «Золотой причал 2007» (за самое большое число новых построенных причалов) будет компания «Трансинвестсервис», сдавшая в эксплуатацию в 2007 году причал длиной 255 м с глубинами 14 м в акватории порта Южный.

Особо подчеркнем — это был вообще единственный (!) новый причал, построенный в Украине в 2007 году в морских портах. Его сооружение ярко высветило нынешнюю сложную обстановку в стране с привлечением частных инвестиций.

5) В прошлом году произошло мало кем замеченное событие в нашей стране — торговый флот Украины впервые за долгие годы покинул позорный «черный список» Парижского меморандума, где значатся флаги государств, под которыми плавают суда, не отвечающие техническим и организационным мировым стандартам.

Памятным знаком «За развитие линейного судоходства» будет награждена судоходная компания «Укрферри» — единственная украинская компания, открывшая новую регулярную контейнерную линию (Ильичевск — Поти).

Памятный знак «Обновление флота 2007» по итогам 2007 года получит АСК «Укрречфлот», которая добилась наибольшего прироста тоннажа транспортных судов. По ее заказам были построены 4 сухогрузных теплохода каждый дедвейтом по 6300 тонн и две баржи.

Этим же памятным знаком «Обновление флота 2007» будет награждена уникальная украинская частная компания «Морское инженерное бюро», по проектам которой в 2007 году было построено 20 судов суммарным дедвейтом 144129 тонн. Суда строились на верфях в России, Украине, Турции и Китае.

Состоятся также награждения победителей в номинациях «Экспедитор года 2007», «Морской агент 2007» и других.

Проект Национального морского рейтинга Украины проводится организаторами как важный шаг в рамках более широкой кампании, направленной на то, чтобы Украина в полной мере реализовала свой морской потенциал, чтобы она сделала свой морской выбор.