Повторное обращение трудового коллектива ОАО «ХК «Лугансктепловоз» к Президенту Украины, ВРУ, КМУ

Уважаемый Виктор Андреевич!

Уважаемый Арсений Петрович!

Уважаемая Юлия Владимировна!

Нас, работников холдинговой компании «Лугансктепловоз» продолжает тревожить дальнейшая судьба нашего предприятия в связи с принятыми несправедливыми решениями судов различных уровней вплоть до Верховного Суда Украины о непризнании результатов проведенного в марте 2007 года Фондом Государственного имущества Украины конкурса по продаже государственного пакета акций нашей компании.

Наше первое принятое на общезаводском митинге 14 декабря 2007 года обращение к Вам с просьбой подтвердить на государственном уровне законность уже принятого по результатам конкурса решения о передаче предприятия собственнику «Управляющей компании «Брянский машиностроительный завод» пока не нашло желаемой для нас поддержки.

Приход на завод нового эффективного собственника положительно повлиял на производственную деятельность холдинга в 2007 году. Во втором полугодии в сравнении с первым полугодием вырос в 5 раз объем производства товарной продукции, увеличилась на 620 человек численность работников, трижды повы-шалась заработная плата работающих.

По его инициативе были разработаны инвестиционные программы и бизнес-планы на 2007 и 2008 годы, а также перспективный план развития предприятия до 2015 года. Создан и изготовлен опытный образец нового тепловоза, проведена сертификация и подтверждена на 3 года возможность его поставки.

Одним из главных достижений продажи пакета акций новому акционеру при его действенной помощи появилась возможность вхождения в самый большой динамично развивающийся рынок российских магистральных тепловозов, который до этого был нацелен только на своих отечественных производителей.

Впервые за последние 15 лет предприятие получило заказ на поставку российским железным дорогам 28 секций тепловозов в 2007 году и 120 секций новых сертифицированных тепловозов в 2008 году. В договорных объемах выполняются также поставки подвижного состава по заказам «Укрзализныци».

Все названные меры позволили обеспечить в 2007 году темп роста производства товарной продукции 113 % к 2006 году. Удельный вес привлеченных новым собственником российских заказов составил более 40 % в общем объеме производства. Объем продаж увеличен в 1,2 раза. В бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды уплачено в 2,3 раза больше 2006 года. Недоимок по ним нет. За использованные энергоресурсы предприятие рассчиталось своевременно и полностью.

В 2008 году намечен рост объема производства более чем в 2 раза. При этом удельный вес российских заказов составляет более 60 % в общем объеме производства.

На период до 2015 года намечен дальнейший ежегодный рост объемов производства, а также общий объем инвестиций в развитие предприятия на уровне миллиарда гривень.

Итоги деятельности в 2007 году подтверждают правильность выбора квалификационных условий проведенного конкурса. Соответственно им победитель конкурса УК «БМЗ» действительно одна из самых больших в Восточной Европе профильных компаний, которая традиционно производит подвижной состав и двигатели, имеет большой опыт в локомотивостроении.

Эти же итоги однозначно определяют, что новый собственник добросовестно выполняет фиксированные условия конкурса и разработал масштабные мероприятия по дальнейшему развитию предприятия.

Вместе с тем, всех работающих на предприятии тревожит нависшая угроза несправедливых судебных решений и отсутствие государственного принятия решения по признанию итогов проведенного конкурса. Такое состояние тормозит процесс реализации разработанных предприятием инвестиционных и производственных программ ввиду невозможности привлечения банковских кредитов по причинам наличия несправедливых судебных решений. Оно может привести к не-гативным экономическим и социальным последствиям в компании.

Проблема непризнания результатов конкурса является, прежде всего, проблемой многотысячного коллектива Луганских тепловозостроителей. С уходом нового собственника предприятие потеряет и заказы российских железных дорог на магистральные тепловозы. Это также перечеркнет многолетние надежды и ожидания работников на дальнейшее стабильное развитие предприятия – основной источник благополучия наших семей.

Мы, представители трудовых коллективов всех цехов и служб предприятия на общезаводском совещании, категорически не согласны с несправедливыми судебными решениями, которые наносят значительный ущерб предприятию и каждому работающему в холдинговой компании.

Мы повторно обращаемся к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины с просьбой проявить государственную мудрость и окончательно подтвердить законность итогов конкурса о передаче предприятия эффективному собственнику - Управляющей компании «Брянский машинострои-тельный завод», которая пришла к управлению ОАО «ХК «Лугансктепловоз».

Принято на общезаводском совещании представителей трудовых коллективов цехов и служб компании 21 марта 2008 года.

Председатель Правления

ОАО «ХК «Лугансктепловоз» В.П. Быкадоров

Председатель профкома

ОАО «ХК «Лугансктепловоз» В.К. Гладкий