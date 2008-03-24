Переговоры о едином кандидате на должность мэра Киева должны вести БЮТ, “Народная самооборона” и Блок Кличко - Томенко

Киев. 24 марта. УНИАН. Народный депутат, член фракции Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО считает, что основные переговоры о выдвижении единого кандидата на должность мэра от коалиции должны проводить БЮТ, “Народная самооборона” и Блок Виталия Кличко.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Между тремя политическими силами – БЮТ, “Народной самообороной” и Блоком Кличко и должна идти дискуссия, как сформировать команду, которая будет формировать новую власть”, - сказал народный депутат.

По словам Н.ТОМЕНКО, нужно сделать все, чтобы демократические силы не опозорились во время проведения досрочных выборов мэра Киева.

“Если мы обещали, что должен быть один кандидат, то должен быть один кандидат”, - сказал он.

Также Н.ТОМЕНКО считает целесообразным, чтобы демократическая коалиция выдвинула не только единого кандидата на должность столичного председателя, но сразу и назвала кандидата на должность секретаря Киевсовета и заместителей мэра.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что при проведении переговоров нужно “вспомнить, что каждая политическая сила сделала на протяжении двух последних лет”.

“Если киевская фракция “Нашей Украины” до последней капли крови и дыхания голосовала за ЧЕРНОВЕЦКОГО и за раздачу земель, то я не понимаю их стремления активно побороться с ЧЕРНОВЕЦКИМ за должность городского председателя”, - сказал он.