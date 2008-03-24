Томенко критикует органы прокуратуры за незавершение расследований фактов злоупотреблений киевской власти

Киев. 24 марта. УНИАН. Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции и законов Украины, принятие противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и ее исполнительного органа Николай ТОМЕНКО критикует органы прокуратуры за неудовлетворительную работу в расследовании обстоятельств злоупотреблений со стороны киевской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Н.ТОМЕНКО отметил, что по данным прокуратуры Киева, которая проводила проверки на протяжении 2006-2008 гг. по соблюдению законодательства в сфере земельных отношений, было внесено 229 документов прокурорского реагирования. Из них, отметил депутат, 45 протестов (27 протестов на решения Киевского городского совета предыдущего созыва и 18 протестов на решения Киевсовета пятого созыва), 18 представлений, 7 предписаний и 80 исков.

Кроме того, проведенными проверками установлены факты предоставления КГГА разрешительных документов на застройку центральной зоны города Киева объектами, которые превышают установленные ограничения высотности. Н.ТОМЕНКО также отметил, что выявлены неодиночные факты, когда при отсутствии действенного и эффективного контроля со стороны местных органов охраны культурного наследия владельцы или пользователи памятников культуры незаконно преобразовывают или уничтожают их с целью строительства на освободившемся месте коммерческих и жилых зданий.

По словам Н.ТОМЕНКО, на протесты относительно решений киевской власти, которые вынесены прокуратурой, никто должным образом не реагирует. “В соответствии с действующим законодательством, если прокуратура вынесла протест и если в течение 10 дней нет реакции, она выносит повторный протест и торпедирует необходимость его выполнения”, - сказал Н.ТОМЕНКО. Он отметил, что все эти протесты либо просто игнорируются, либо некоторые из них отклонены во время заседания Киевской городской госадминистрации.

“А что у нас Генеральная прокуратура делает? Ничего не делает”, - отметил председатель ВСК. По словам Н.ТОМЕНКО, те материалы, которые передают в Генеральную прокуратуру, там же навечно и остаются. “Мы договорились на следственной комиссии, что мы не только изучим бумажные материалы, но и послушаем представителей Генеральной прокуратуры и киевской прокуратуры, что им мешает эти протесты, иски, обжалования и уголовные дела довести до конца”, - отметил он.