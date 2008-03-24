Томенко выступает за проведение выборов мэра Киева в два тура

Киев. 24 марта. УНИАН. Народный депутат, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО выступает за проведение выборов городского председателя Киева в 2 тура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Двухтуровая система голосования должна быть обязательной нормой для всей системы местного самоуправления», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что это необходимо сделать, поскольку очень часто мэры городов избираются незначительным количеством голосов избирателей. ”Мы не можем избирать мэра пятой частью киевлян. А что тогда делать другим?”, - спросил Н.ТОМЕНКО. Такая же ситуация, по словам народного депутата, наблюдается и в других городах при проведении выборов мэров. “Я думаю, что ничего страшного, когда два тура состоятся. Не потому, что я боюсь, что мы выиграем или проиграем, а потому, что это правильно с точки зрения демократии”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления рекомендует парламенту рассмотреть законопроект, который предусматривает проведение выборов Киевского городского председателя в два тура.

Этим законопроектом предлагается ввести избрание городских председателей по мажоритарной системе абсолютным большинством. В частности, избранным городским председателем будет считаться кандидат, который набрал больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При этом если в первом туре ни один кандидат не набрал более 50% голосов, проводится второй тур между двумя кандидатами, которые набрали наибольшее количество голосов избирателей. Избранным по результатам второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосовали больше избирателей. Законопроектом также исключается возможность голосования избирателей «против всех».