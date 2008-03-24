Экс-заместитель министра финансов Ходос обвиняет правительство в том, что оно занимается политикой, а не экономикой

Киев. 24 марта, УНИАН. Освобожденная по собственному желанию от должности заместителя министра финансов Людмила ХОДОС обвинила правительство в том, что оно занимается политикой, а не экономикой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сказала Л.ХОДОС, «три месяца, которые я провела на этом посту, доказали, что правительство у нас не занимается экономикой, не занимается теми вопросами, которые декларируются в избирательных гонках, а занимается политикой”.

Она напомнила, что политические силы, представители которых сегодня входят в правительство, во время парламентских выборов призывали граждан добиваться в суде социальных выплат. Между тем, обратила внимание Л.ХОДОС, “эта риторика резко меняется, когда политические силы пришли к власти”. По ее словам, в течение 2005-2007 годов судами Украины вынесено свыше 33 тыс. решений на сумму свыше 100 млн. грн. в интересах граждан относительно социальных выплат, однако было выплачено всего 9 млн. грн. Она подчеркнула, что возмещение остальной суммы для бюджета не является проблематичным. Вместе с тем Л.ХОДОС указала, что в бюджете на текущий год эта сумма не предусмотрена, и “мы можем говорить о популистских определенных мерах и о популистских действиях” правительства.

Она подчеркнула, что “для меня как законодателя (Л.ХОДОС занималась в Минфине правовыми вопросами - УНИАН) является нелогичным и непонятным решение правительства о неисполнении судебных решений”. По ее словам, вопрос незаконности решений является прерогативой только высших судебных инстанций.

По мнению Л.ХОДОС, “заполитизация не дала возможности сформировать профессиональную команду законодателей, привести людей, которые хотят и имеют силу работать именно на государство”. Поэтому, подчеркнула она “было принято решение уйти по собственному желанию и забрать с собой команду законодателей”.

Л.ХОДОС сообщила, что инициирует создание гражданской организации “Общественное единение”, которая будет помогать в восстановлении прав относительно социальной защиты граждан и установлении “справедливой почасовой оплаты труда в малом и среднем бизнесе, сезонных работников, несовершеннолетних”. Она отметила, что среди первоочередных задач новой общественной организации – содействие формированию условий для реинтеграции в национальную экономику людей и капиталов, которые составляют трудовую миграцию.

Как сообщал УНИАН, Л.ХОДОС была назначена заместителем министра финансов Украины 19 декабря 2007 года. 19 марта 2008 года Кабинет Министров освободил ее от этой должности по собственному желанию.

Экс-заместитель министра финансов Ходос обвиняет правительство в том, что оно занимается политикой, а не экономикой

Киев. 24 марта, УНИАН. Освобожденная по собственному желанию от должности заместителя министра финансов Людмила ХОДОС обвинила правительство в том, что оно занимается политикой, а не экономикой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сказала Л.ХОДОС, «три месяца, которые я провела на этом посту, доказали, что правительство у нас не занимается экономикой, не занимается теми вопросами, которые декларируются в избирательных гонках, а занимается политикой”.

Она напомнила, что политические силы, представители которых сегодня входят в правительство, во время парламентских выборов призывали граждан добиваться в суде социальных выплат. Между тем, обратила внимание Л.ХОДОС, “эта риторика резко меняется, когда политические силы пришли к власти”. По ее словам, в течение 2005-2007 годов судами Украины вынесено свыше 33 тыс. решений на сумму свыше 100 млн. грн. в интересах граждан относительно социальных выплат, однако было выплачено всего 9 млн. грн. Она подчеркнула, что возмещение остальной суммы для бюджета не является проблематичным. Вместе с тем Л.ХОДОС указала, что в бюджете на текущий год эта сумма не предусмотрена, и “мы можем говорить о популистских определенных мерах и о популистских действиях” правительства.

Она подчеркнула, что “для меня как законодателя (Л.ХОДОС занималась в Минфине правовыми вопросами - УНИАН) является нелогичным и непонятным решение правительства о неисполнении судебных решений”. По ее словам, вопрос незаконности решений является прерогативой только высших судебных инстанций.

По мнению Л.ХОДОС, “заполитизация не дала возможности сформировать профессиональную команду законодателей, привести людей, которые хотят и имеют силу работать именно на государство”. Поэтому, подчеркнула она “было принято решение уйти по собственному желанию и забрать с собой команду законодателей”.

Л.ХОДОС сообщила, что инициирует создание гражданской организации “Общественное единение”, которая будет помогать в восстановлении прав относительно социальной защиты граждан и установлении “справедливой почасовой оплаты труда в малом и среднем бизнесе, сезонных работников, несовершеннолетних”. Она отметила, что среди первоочередных задач новой общественной организации – содействие формированию условий для реинтеграции в национальную экономику людей и капиталов, которые составляют трудовую миграцию.

Как сообщал УНИАН, Л.ХОДОС была назначена заместителем министра финансов Украины 19 декабря 2007 года. 19 марта 2008 года Кабинет Министров освободил ее от этой должности по собственному желанию.