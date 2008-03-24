Карасёв прогнозирует, что в будущем году цена на газ для Украины будет составлять не меньше 320 дол.
Киев. 24 марта. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает, что Кабинет Министров ожидает новый виток проблем в энергетической сфере, что приведет к увеличению цены на газ.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.
“Цена на газ будет не меньше 320 дол. (за тысячу кубометров – УНИАН). Это будет шоком для украинской промышленности и шоком для всех”, - сказал В.КАРАСЁВ. По его словам, те договоренности, которые на сегодня достигнуты правительством в газовом вопросе, являются ничем иным “как отложением проблемы”. “Так как это соглашение было выписано – это значит, что мы должны ожидать 2009 год как шоковый год для экономики и социального самочувствия людей”, - сказал он.
В.КАРАСЁВ отметил, что работа Кабмина должна сосредоточиться на антикризисной экономической, а не политической деятельности.