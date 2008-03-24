Украинские эксперты уверены, что новая редакция Конституции должна обязательно приниматься с участием ВР

Киев. 24 марта. УНИАН. Ведущие украинские политологи и экономисты считают, что новая редакция Конституции Украины должна обязательно приниматься с участием Верховной Рады.

Об этом говорится в результатах эксперт-опроса 40 независимых ведущих украинских политологов и экономистов, которых представил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Центра социологических и политологических исследований «СОЦИОИЗМЕРЕНИЕ», директор Международного института демократий Сергей ТАРАН.

По мнению экспертов, сказал С.ТАРАН, за новую редакцию Конституции сначала должны проголосовать 300 депутатов, а затем новая Конституция должна быть утверждена на референдуме. В частности, версию принятия Конституции в Верховной Раде с дальнейшим вынесением ее на плебисцит поддержали 42,5% экспертов. Второе по популярности мнение (27,5%) в экспертной среде – это утверждение Основного закона Конституционной ассамблеей – органом, который созывается исключительно с целью принятия новой Конституции Украины. По словам С.ТАРАНА, лишь 12,5% респондентов поддерживают вариант принятия Конституции исключительно на общеукраинском референдуме. В этом случае проект Конституции должен был бы разработать сформированный Президентом Конституционный совет, без участия парламента.

Также эксперты, в подавляющем большинстве, считают, что Конституция должна быть принята после президентских выборов. За такую позицию высказались 47,5% опрошенных. Однако около трети (35%) опрошенных убеждены, что конституционная реформа должна быть воплощена до президентских выборов.

Кроме того, С.ТАРАН сообщил, что 32% респондентов выступили за сохранение нынешней парламентско-президентской модели, с минимальными коррективами. Почти такую же (27,5%) поддержку со стороны опрошенных экспертов получила и парламентская модель с исключительно представительскими функциями для Президента. Наименее популярной среди экспертной среды оказалась президентская система – за нее высказались всего 17,5% опрошенных.

В то же время 50% экспертов убеждены, что больше всего шансов быть одобренной Верховной Радой имеет именно парламентская модель, с исключительно представительскими функциями для Президента. Между тем 20% из них уверены, что поддержку получит действующая, парламентско-президентская система. Что же касается президентской системы, то в вероятность ее утверждения парламентом верит лишь один опрошенный эксперт, сообщил С.ТАРАН.

Опрос был проведен Центром социологических и политологических исследований «СОЦИОИЗМЕРЕНИЕ» 17-20 марта 2008 года.