Жена обвиняемого во взяточничестве председателя Петриковской РГА заявляет, что дело против ее мужа сфабриковано
Киев. 24 марта. УНИАН. Жена обвиняемого во взяточничестве председателя Петриковской райгосадминистрации Днепропетровской области Петра ЛИСНОГО Елена ЛИСНАЯ заявляет, что уголовное дело против ее мужа полностью сфабриковано.
Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
«Категорически заявляю, что никогда и ни от кого ЛИСНЫЙ не брал никаких взяток. Уголовное дело против него полностью сфабриковано», - сказала Е.ЛИСНАЯ.
Она сообщила, что П.ЛИСНЫЙ направил письмо Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой помочь разобраться в его деле. По словам Е.ЛИСНОЙ, в Петриковке для объективного изучения фактов уже побывали представитель Секретариата Президента Олег ЛИТВАК и первый заместитель председателя Департамента по вопросам исполнения наказаний Николай ИЛЬТЯЙ.
Также Е.ЛИСНАЯ сообщила, что в СИЗО П.ЛИСНОГО неоднократно били.
В свою очередь, как отметил присутствующий на пресс-конференции адвокат П.ЛИСНОГО Игорь ГРАЧОВ, 17 марта, когда он встречался со своим подзащитным, лицо П.ЛИСНОГО было бледно-желтым, он едва передвигался. По словам адвоката, П.ЛИСНЫЙ не мог даже говорить и передал письма на имя Президента и министра внутренних дел.
И.ГРАЧОВ сообщил, что после перевозки П.ЛИСНОГО в изолятор временного содержания Царичанского райотдела милиции, он настоял на медицинском обследовании своего подзащитного. По словам адвоката, у П.ЛИСНОГО медики констатировали перелом челюстной кости, закрытый перелом ребра, трещины на черепе и туберкулез. По словам Е.ЛИСНОЙ, ее мужа «специально помещают в туберкулезные камеры».
П.ЛИСНОГО обвиняют в получении взяток в сумме 2 тыс. грн. и 400 тыс. долларов.
25 и 27 марта в Царичанском райсуде начнется рассмотрение дел о получении П.ЛИСНЫМ взяток.
П.ЛИСНЫЙ был назначен председателем Петриковской РГА в мае 2005 года.
Как сообщал УНИАН, 1 августа 2007 года в Днепродзержинске сотрудники управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УМВД в Днепропетровской области и областной прокуратуры задержали во время получения 400 тыс. дол. США взятки председателя Петриковской РГА П.ЛИСНОГО и его посредника.
По данным работников правоохранительных органов, председатель Петриковской госадминистрации требовал и получил с помощью посредника взятку от днепропетровского бизнесмена за решение вопроса о выделении в аренду на 49 лет земельного участка площадью 52 га в рекреационной зоне Петриковского района.
В тот же день прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении председателя райгосадминистрации по факту «завершенного покушения на получение служебным лицом взятки в особо крупном размере» по ч.2 ст.15, ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
В отношении посредника возбуждено уголовное дело по факту пособничества в получении взятки.