ОС «ОПОРА», КИУ и ЦТТ проведут общественное наблюдение за внешним независимым оцениванием выпускников школ

Киев. 25 марта. УНИАН. Общественная сеть “ОПОРА”, Комитет избирателей Украины и Центр тестовых технологий проведут общественное наблюдение за внешним независимым оцениванием качества знаний выпускников средних школ.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор образовательных программ ОС «ОПОРА» Андрей ГЕВКО.

По его словам, кампания наблюдения за внешним оцениванием будет осуществляться во всех регионах Украины. При этом программа предусматривает два активных компонента: обучение общественных наблюдателей и осуществление наблюдения во время написания учениками тестовых заданий. А.ГЕВКО сообщил, что в целом «ОПОРА» и КИУ проведут около 100 региональных тренингов и подготовят около 4 тысяч наблюдателей. По результатами обучения наблюдатели будут зарегистрированы в региональных центрах оценивания качества образования в соответствующих регионах. Координатор образовательных программ «ОПОРЫ» заверил, что во время сдачи тестов по украинскому языку и литературе 22 апреля наблюдателями будут обеспечены все пункты тестирования (1887 пунктов), а на следующих предметах внимание будет акцентироваться на тех пунктах, где предварительно были зафиксированы нарушения. А.ГЕВКО сказал, что также будет отслеживаться и контролироваться процесс апелляции в соответствии с заявлениями учеников. По результатам общественного наблюдения ОПОРА, КВУ и ЦТТ обнародуют два общих общенациональных отчета (первый – украинский язык и литература, второй – обобщенный по результатам наблюдения за сдачей других предметов).

В свою очередь председатель правления КИУ Игорь ПОПОВ назвал ряд возможных нарушений во время тестирования, на которые независимые общественные наблюдатели будут обращать внимание в первую очередь. Это, в частности:

1. Искусственный срыв проведения тестирования: целенаправленное создание ненадлежащих условий тестирования (недостаточная площадь помещений, лишние шумовые эффекты, присутствие посторонних лиц, инсценированные конфликты в аудитории);

2. Оказание помощи абитуриентам со стороны администрации пунктов тестирования: подмена инструкторов в аудиториях, игнорирование инструкторами нарушений со стороны абитуриентов, непосредственная помощь в составлении тестов («подсказывание» во время тестирования или в рекреационных зонах (туалетах)).

3. Нарушение со стороны абитуриентов: регистрация на тестирование «подставных» лиц, использование технических средств, передающих информацию, списывание, инсценировка конфликтных ситуаций.

И.ПОПОВ также сообщил и о некоторых системных проблемах в проведении тестирования. В первую очередь это плотный график организации оценивания, влекущий нехватку информации и порождающий негативные слухи, которые стают причиной недоверия к этой процедуре у граждан. КИУ также не исключает наличие дружеских или родственных уз между представителями администрации пунктов тестирования и абитуриентами или их родителями, что может повлечь определенные коррупционные действия во время тестирования.

Директор Центра тестовых технологий Анна ТОРОПОВА добавила, что наблюдатели будут осуществлять свою деятельность согласно пунктам «Положения об общественном контроле за проведением в Украине ВНО», утвержденного Министерством образования Украины.