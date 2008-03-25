Украинские суды становятся все более способными защитить компании от рейдерства - адвокат

Киев. 25 марта. УНИАН. Украинские суды становятся все более способными защитить компании от рейдерства. Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН выразил адвокат Владимир СКРИПАЧЕВ.

“На сегодняшний день мы немного возвращаемся к правовому государству, и большинство судей, проявляя уважение к своей профессии, конкретно разбираются в ситуации, принимают законные решения. Судьи же, которые стоят на защите интересов рейдеров, думаю, со временем они профильтруются и останутся без работы”, - сказал он.

По мнению адвоката, защитить от рейдерства может “оперативное реагирование на посягательства, знание ситуации”, которые помогают своевременно отреагировать соответствующим образом: “обжалованием действий, выписыванием позиции по делу, которое бы основывалось на законе, и самое главное – доведением до суда своей позиции и доказательств, что твоя позиция основывается на законе”.

В то же время, юрист считает, что бороться с нечестными судьями необходимо с помощью обращений в органы власти, хотя, из его практики, эти действия недостаточно пока еще эффективны. “Что касается противодействия судьям, которые становятся на сторону рейдеров, – на сегодня действующее законодательство предусматривает необходимое реагирование, то есть можно обжаловать действия решений, которые приняты такими судами в апелляционном или кассационном порядке, а также можно обжаловать действия судей, обращаясь в соответствующие органы – в Секретариат Президента, Кабмин, ГПУ и др. Но этот принцип на сегодня малоэффективен”, - отметил он.