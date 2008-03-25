Компания RedTram запустила мобильную версию своей поисковой системы

Киев. 25 марта. УНИАН. Компания RedTram запустила мобильную версию своей новостной поисковой системы.

Об этом сегодня сообщил журналистам на пресс-конференции в УНИАН технический директор компании Дмитрий СЫЧЕВСКИЙ.

По его словам, "на сайте wap.redtram.com пользователям теперь доступны все новостные ресурсы Интернета, составляющие базу новостных источников поисковой системы RedTram".

Д.СЫЧЕВСКИЙ отметил, что «мобильная версия доступна в настоящее время на 9 языках, которые выбирались, исходя из количества аудитории». В дальнейшем компания будет расширять количество языков для пользователей, добавил он.

Как сообщил технический директор, «ежедневные поступления новостей в системе насчитывают более 200 тысяч, при этом поисковые индексы обновляются каждые 5 минут». По его словам, на сайт wap.redtram.com «можно зайти с любого мобильного устройства, поддерживающего GPRS».

Д.СЫЧЕВСКИЙ отметил также, что «новый сервис доступен пользователям всего мира независимо от оператора, предоставляющего услугу мобильного Интернета».

Справка УНИАН. RedTram – новостная поисковая система, позволяющая пользователям Интернет быстро находить в Сети свежую информацию по любой теме. В настоящее время RedTram является мультиязычным ресурсом, который позволяет транслировать анонсы новостей на украинском, русском, английском, французском, немецком, испанском, итальянском, польском и китайском языках. Соответственно, язык интерфейса также доступен на этих языках.

На март 2008 года система RedTram насчитывает около 15000 сайтов-участников и более 1000 сайтов-партнеров.