Мэр Сум Минаев обвиняет БЮТ в безосновательном намерении выразить ему недоверие

Киев. 25 марта. УНИАН. Мэр Сум Геннадий МИНАЕВ заявляет о намерении фракции БЮТ в городском совете инициировать 26 марта рассмотрение вопроса о выражении ему недоверия без каких-либо оснований.

Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в УНИАН.

Он сказал, что на сегодняшний день «конфликт между мэром и горсоветом достиг своего апогея». По словам Г.МИНАЕВА, БЮТ, имея большинство в горсовете, теперь любым путями стремится заполучить должность городского председателя. «Эта политическая сила добивается абсолютной власти», – сказал он. Г.МИНАЕВ напомнил, что ранее Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что «мэр Сум, к сожалению, не наш» и декларировала готовность в краткие сроки его сместить. Он отметил, что «это, конечно, железобетонный аргумент», однако, по мнению Г.МИНАЕВА, «только громада, сумчане должны решить, кто достоин быть мэром города».

Г.МИНАЕВ также пояснил, что в случае, если завтрашнее голосование по выражению ему недоверия будет результативным, исполнять обязанности мэра будет секретарь горсовета, который является лидером фракции БЮТ. Действующий мэр также отметил, что у БЮТ нет сильного кандидата на эту должность, в связи с чем, по его мнению, эта политическая сила будет всячески затягивать проведение досрочных выборов, чтобы ее представитель как можно дольше оставался на посту и.о. городского председателя. Г.МИНАЕВ также добавил, что в случае выражения ему недоверия намерен инициировать досрочные выборы сумского горсовета. По его словам, соответствующее представление в Верховную Раду он уже подготовил.

Как известно, всего Сумской горсовет насчитывает 75 депутатов, из них 39 являются членами фракции БЮТ. Чтобы отправить в отставку мэра, необходимо 50 голосов.