«Газета по-донецки» провела мастер-класс для студентов журфака Донецкого университета

“Газета по-донецки» провела оригинальный двухдневный мастер-класс для cтудентов, обучающихся журналистике в Донецком Национальном Университете. Главный редактор газеты Евгений Ясенов и его заместитель Сергей Голоха рассказали будущим звездам украинской журналистики о концепции издания, его структуре и аудитории, принципах современной пратической журналистики. Студенты смогли из первых уст и на практических примерах ознакомиться с образцами удачных публикаций, особенностями работы над текстами и иллюстрациями. Мастер-класс «Газеты по-донецки» был организован при поддержке Лаборатории медиа-технологий кафедры журналистики под руководством Владимира Брадова.

Оригинальная программа мастер-класса была рассчитана на 2 рабочих дня: в первый день практические занятия проводились на факультете, а во второй специально приглашенные студенты смогли принять непосредственное участие в работе редакционной планерки по обсуждению вышедшего номера и ознакомиться с организацией работы редакции. С опытом работы одного из наиболее цитируемых донецких изданий имели возможность познакомиться около 50 студентов Донецкого университета. Мастер-класс «Газеты по-донецки» был организован при поддержке Лаборатории медиа-технологий кафедры журналистики под руководством Владимира Брадова с целью практического ознакомления студентов со стандартами современной журналистики.

Главный редактор «Газеты по-донецки» Евгений Ясенов, объясняя требования современного медиа-рынка к печатным средствам массовой информации, подчеркнул важность эксклюзивной информации. «Только этим оружием газеты теперь могут победить электронные СМИ. Борьба за оперативность, в которую пытаются ввязаться некоторые газеты, не имеет перспективы – на этом поле электронная журналистика имеет изначальное преимущество. Современный «печатный» журналист должен, помнить: настоящий эксклюзив добывается совсем не «ногами», как раньше, а «головой», - отметил Е.Ясенов.

Примеры того, как простая, всем известная информация был превращена «Газетой…» в оригинальный материал с помощью разработанных редакцией идей, студентам продемонстрировали ведущие репортеры издания. «Если тема не имеет своего исключительного «хода», у нее очень малые шансы попасть на страницы газеты. Иногда нам, журналистам, дается целый день только для того, чтобы найти свой, неповторимый поворот темы. И, как правильно, такой поворот находится», - сказала Нина Гаспарян, криминальный репортер.

Сейчас еженедельник «Газета по-донецки / ТОЛСТУШКА» выходит в регионе по четвергам. А с февраля начат новый проект – выпуск бесплатного еженедельника «Газета по-донецки / БЕСПЛАТКА». Читатели получают издание уже 2 раза в неделю – в четверг и в пятницу - общим тиражом без малого 100 тысяч экземпляров. В настоящее время «Газета по-донецки» предлагает рекламодателю самый широкий охват аудитори благодаря комбинированной системе распространения. Самая большая наполняемость информациоными материалами среди других бесплатных зданий Донецка и эксклюзивными материалами в обоих выпусках о жизни города гарантирует длительность контакта с аудиторией

Между потребителем и рекламодателем теперь вдвое меньше барьеров. «Газета..» отказывается от распространения газеты по почтовым ящикам в пользу добровольного и сознательного выбора читателя. Фирменные стойки с бесплатным 16-страничным еженедельником «Газета по-донецки» расположены в бизнес-центрах, банках, в современных супермаркетах, в элитных заведениях, кафе, ресторанах, АЗС и других людных местах. Всего в городе будет установлено около 200 фирменных стоек, где каждый житель и гость столицы Донбасса сможет удобно для себя и, главное, абсолютно бесплатно, получить «Газету по-донецки».

«Газета по-донецки» является одним из региональных медиа-проектов ведущего отечественного издательства «Прессцентр», котре является уредителем и издателем «Газеты по-киевски», «Газеты по-днепровски», «Газеты по-харьковски», «Газеты по-донецки», «Газеты по-одесски», «Газети по-львівськи», «Газеты нашего района» (сеть из 10 бесплатных газет, которя покрывает все районы Киева). В планах издательства на 2008-й год – запуск «Газеты по-запорожски».

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