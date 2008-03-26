Кабмину за 100 дней работы наделось достичь успеха в социальной и энергетической сферах – Агентство моделирования ситуаций

Киев. 26 марта. УНИАН. Кабинету министров Украины за 100 дней работы удалось достичь успеха в социальной и энергетической сферах.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА.

По его словам, одним из наибольших достижений правительства в социальной сфере стала выплата гражданам компенсаций за обесцененные сбережения Сбербанка СССР.

“Нынешнее правительство пытается выполнять те программные вещи, с которыми БЮТ шел на досрочные выборы в Верховную Раду”, - сказал В.БАЛА.

При этом он отметил, что выполнение обещаний привело к появлению двух фронтов оппозиции в Кабмину и главе правительства Юлии ТИМОШЕНКО. “Первая – официальная парламентская оппозиция во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, а вторая – внутренне-властная оппозиция во главе в Виктором БАЛОГОЙ”, - считает В.БАЛА. По его словам, первая оппозиция заблокировала прохождение в парламенте желательных для правительства решений, вторая - оказывала сопротивление согласованной работе Секретариата Президента и Кабмина.

Еще одним позитивом деятельности правительства В.БАЛА назвал повышение социальных выплат: студенческих стипендий, зарплаты государственных служащих, пенсий и т.п. Также он напомнил, что правительство выполнило свои обещания относительно увеличения выплат при рождении детей.

Кроме того, по мнению В.БАЛЫ, 100 дней работы правительства также охарактеризовались закреплением Ю.ТИМОШЕНКО на Западе как нового популярного лидера Украинского государства. При этом, по его словам, в “газовом противостоянии” с Россией Ю.ТИМОШЕНКО продолжает систематическими и последовательными действиями добиваться признания ее авторитета в Москве.