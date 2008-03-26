ВО “Свобода” 29 марта в Киеве проведет марш в поддержку дублирования иностранных фильмов на украинский язык

Киев. 26 марта. УНИАН. В субботу, 29 марта, в Киеве по инициативе всеукраинского объединения “Свобода” под лозунгом “От кино на украинском - к украинскому кино" состоится “Марш украинского зрителя”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил, член объединения, спортивный обозреватель телеканала ICTV Игорь МИРОШНИЧЕНКО.

По его словам, акция проводится с целью поддержки государственной политики относительно обязательного дублирования иностранных фильмов на украинский язык.

Председатель ВО “Свобода” Олег ТЯГНИБОК сообщил, что марш начнется в 18 часов на Софийской площади и пройдет по улицам столицы. По его словам, акция завершится просмотром украинских кино- и мультфильмов на Майдане Незалежности. Он отметил, что будут показаны, в частности, фильмы “Шел трамвай №9”, “Встать! Ать-два!”, “Крылья”, “Методика совершения преступлений”, “Против солнца”, “Тир”, “Приблудившийся”, “Стена”, “Следующий”. По его словам, также будут демонстрироваться клипы групп “Кому вниз” и “Мандры”, Олега СКРИПКИ, Сашка ПОЛОЖИНСКОГО.

О.ТЯГНИБОК заявил, что Украине нужно освободиться “от оккупации информационного пространства” иностранными государствами. По его словам, ВО “Свобода” проводит акцию с требованиями к органам власти обеспечить использование украинского языка в средствах массовой информации “в соответствии с количеством украинцев - не менее чем на 78%”.

Он отметил, что ВО “Свобода” также выступает за обеспечение на телевидении и радио “синхронного звукового перевода на государственном языке иноязычных выступлений, передач, фильмов”, и делать это нужно за средства владельцев СМИ.

Кроме того, ВО “Свобода” требует отменить налоги на издание украиноязычных книг, аудио- и видео-продукцию, программное обеспечение, но в то же время ввести налог на ретрансляцию иностранных радио- и телевизионных, программных продуктов, тиражирование и прокат музыкальной кинопродукции.

Режиссер Юрий ИЛЬЕНКО отметил, что скандал вокруг дублирования иностранных фильмов на украинский язык связан с тем, что дистрибьюторы покупают иностранные фильмы не непосредственно у производителя, а в России, которая осуществляет дублирование лент на русском языке для собственного проката. По его словам, дистрибьюторы хотят больше всего заработать на продаже фильмов и не заинтересованы в дублировании на украинский язык, поскольку это будет требовать дополнительных расходов. Он отметил, что “здесь нет никакой идеологии..., главное для них – деньги”.

В свою очередь, кинорежиссер Михаил ИЛЬЕНКО отметил, что субтитрование должно использоваться минимально, поскольку “фильмы не читают, а их смотрят или слушают”. По его словам, фильмы должны дублироваться. Он считает, что плохим субтитрованием пытаются сделать вид, что фильм переводится на украинский язык.

Лидер группы “Кому вниз” Андрей СЕРЕДА, который принимает участие в дублировании кинолент, считает искусственной проблемой вопрос дублирования фильмов на украинский язык. По его словам, качественно сделанный продукт будет затребован зрителями.

В то же время продюсер, бас-гитарист группы “Кому вниз” Сергей СТЕПАНЕНКО отметил, что любые фильмы, “сделанные качественным украинским языком, приятно смотреть всем”. По его словам, зритель удовольствие получает, когда качественный перевод, когда хороший актер озвучивает фильм, передавая эмоции героев фильма.

Актер Национального академического драматического театра имени И.Франко Богдан БЕНЮК отметил, что акция “Марш украинского зрителя” станет “очередным трамплином” для повышения и обсуждения проблем, которые существуют в киноискусстве, и защиты всего украинского в государстве.