Предприниматели призывают Секретариат Президента и Кабмин к консолидированной работе

Киев. 26 марта. УНИАН. Украинские предприниматели обращаются с открытым письмом к Президенту и премьер-министру с призывом наладить совместную работу для создания благоприятных правил игры для малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщил глава правления ВОО «Союз защиты прав субъектов предпринимательства» Владимир ДОБРОСКОК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы призываем к налаживанию совместной работы, к уменьшению инфляции и удешевлению кредитов и созданию нормальных правил игры для предпринимателей», - сказал он.

Оценивая результаты 100 дней работы правительства, среди позитивных моментов для предпринимателей В.ДОБРОСКОК назвал возобновление работы форума «Власть и бизнес – партнеры», а также коллегий при ГНАУ и Госкомпредпринимательства, которые создали рабочие группы по разработке нормативных документов для малого и среднего бизнеса.

Глава правления организации возлагает надежды на возобновление работы Совета предпринимателей и Совета инвесторов при Кабинете министров, которые восстановят взаимодействие между правительством и представителями бизнеса.

В то же время, по словам В.ДОБРОСКОКА, существуют и недоработки правительства и Секретариата Президента, среди которых - отсутствие прогресса по упрощению процедуры регистрации предприятий на местах, бюрократическая процедура при открытии новых предприятий (выдача разрешительной документации на открытие предприятий занимает от 3-х до 6-ти месяцев), увеличение количества проверок на предприятиях со стороны правоохранительных органов, а также недостаточное внимание, которое государство уделяет решению проблем предпринимательства.

Он также отметил, что «сегодня результатом инфляции является сговор монополистов, которые напрямую получили указания от Секретариата Президента».

По мнению В.ДОБРОСКОКА, сдержать рост цен на продукты и топливо, которые были подняты искусственно, могут только жесткие действия правительства по отношению к «сговорщикам».

Глава правления союза подчеркнул, что для малого и среднего бизнеса чрезвычайно важно установление реального курса гривни к доллару, чтобы удешевить кредиты для предпринимателей. По его словам, в то время как на мировых рынках происходит падение курса доллара, «Нацбанк его придерживает».

В.ДОБРОСКОК считает, что все ветви власти должны в первую очередь провести налоговую реформу, чтобы уменьшить налоговое давление на малый и средний бизнес.