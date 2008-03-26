Одесский порт в этом году планирует инвестировать в свое развитие 545 млн. грн.

Киев. 26 марта. УНИАН. Одесский морской торговый порт в 2008 году инвестирует в свое развитие 545 млн. грн.

Об этом сообщил начальник порта Николай ПАВЛЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Согласно финплану, 245 млн. грн. - это наши собственные инвестиции и около 300 млн. грн. иностранных инвестиций», - сказал он.

По словам начальника порта, эти средства будут направлены, в первую очередь, на строительство новых терминалов.

Н.ПАВЛЮК сообщил, что в апреле в порту будет введен в действие новый контейнерный терминал мощностью 300 тыс. контейнеров (УНИАН: его строительство длится полтора года. Общая его стоимость, включая иностранные инвестиции, - до 100 млн. долл.).

Кроме того, он сообщил, что уже разработана документация, и на следующей неделе должно быть утверждено строительство нового автомобильного терминала стоимостью 65 млн. грн., который обеспечит перевалку легкового автотранспорта. «Новый бизнес, очень выгодный», - отметил Н.ПАВЛЮК, добавив, что в основном там будет осуществляться перевалка транзитных грузов, мощность терминала составит до тысячи автомобилей в месяц, а строительство займет 7 месяцев. «В этом году и завершим строительство», - сказал Н.ПАВЛЮК

В этом году, по его словам, также будет продолжаться строительство путепровода из порта на окружную дорогу, чтобы обеспечить движение транспорта в обход Одессы, стоимостью 60 млн. долл. (УНИАН: Одесский морской торговый порт рассчитывал завершить строительство дороги для транспортировки груза в обход города к лету 2008 года).

Кроме того, инвестиции будут направлены на приобретение новой перегрузочной техники, реконструкцию складских территорий, которые выделены ряду стивидорных компаний и пр.