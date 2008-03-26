Одесский порт в этом году рассчитывает увеличить чистую прибыль на 20%

Киев. 26 марта. УНИАН. Одесский морской торговый порт в этом году рассчитывает получить 180 млн. грн. чистой прибыли против 150 млн. грн. в 2007 году или на 20% больше.

Об этом сообщил начальник порта Николай ПАВЛЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Кроме того, поставленная задача по увеличению отчислений в бюджет на 20% будет выполнена», - сказал он.

При этом, по его данным, объемы перевалки грузов порта в этом году вырастут только на 1,5%, что связано с отказом порта от перевалки некоторых сухих грузов. «Мы 2 млн. тонн груза вычеркнули, и их надо компенсировать другими грузами, чтобы по физической цифре было не меньше, но это грузы будут более высокотарифные. Таким образом, в деньгах мы значительно выиграем», - сказал Н.ПАВЛЮК.

Как отметил начальник порта, рост объемов произойдет, в основном, за счет нефти, перевалка которой вырастет, ориентировочно, на 1 млн. тонн.

Он также сообщил, что по итогам первого квартала 2008 года объемы перевалки вырастут на 500-700 тыс. тонн - также где-то на 1,5%.

При этом Н.ПАВЛЮК отметил, что в марте объемы перевалки контейнеров в порту выросли только на 1%, что связано с отсутствием мощностей для перевалки этого вида грузов.