В Украине определены первые победители Национального морского рейтинга

Киев. 26 марта. УНИАН. 28 марта т.г. впервые пройдет торжественная церемония награждения победителей Национального морского рейтинга Украины по итогам 2007 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава оргкомитета Национального морского рейтинга Украины, редактор журнала «Порты Украины» Константин ИЛЬНИЦКИЙ.

По его словам, Национальный рейтинг – это проект журнала «Порты Украины» и информационно-аналитического центра «BlackSeaTrans», предполагающий углубленное изучение рынка водного транспорта и определение по итогам каждого года лидирующих предприятий Украины в морской отрасли почти в 20 различных номинациях.

«Такое подведение итогов отрасли планируется проводить ежегодно», - отметил К.ИЛЬНИЦИЙ.

Морпредприятия оценивали 59 экспертов отрасли.

Как отметил К.ИЛЬНИЦКИЙ, 2007 г. стал знаковым, поскольку впервые морские торговые порты Украины превысили рекордные достижения времен СССР, обеспечив грузооборот на уровне 123,7 млн. тонн. Кроме того, впервые украинские порты превысили планку переработки контейнеров в 1 млн. TEU, обеспечив перевалку 1,06 млн. TEU.

В частности, в рамках рейтинга, памятным знаком «Золотая тонна 2007» будут награждены четыре порта, которые установили в прошлом году персональные рекорды по грузообороту – “Южный” (21,5 млн. тонн), Мариупольский (17,4 млн. тонн), Керченский (4,9 млн. тонн) и порт «Октябрьск” (2,23 млн. тонн).

В номинации «Абсолютный рост 2007» победил Одесский морской торговый порт, увеличивший грузооборот на 3,36 млн. тонн.

Главным достижением прошлого года признано открытие обновленного контейнерного терминала в Ильичевском морском торговом порту, модернизацию которого провела компания «Укртрансконтейнер».

Кроме того, выбраны победители в номинациях «Человек года 2007 на водном транспорте», «Золотой контейнер», «Золотой причал 2007», «Обновление флота 2007», «Экспедитор 20007», «Морской агент 2007» и др.