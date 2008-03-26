“Лугансктепловоз” подводит итоги первого года работы в составе “Трансмашхолдинга”

Итоги 2007 года и перспективы работы предприятия в ближайшей перспективе обсуждались на совещании руководства ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз» 21 марта 2008 года. В совещании приняли участие представители российских собственников предприятия, включая исполняющего обязанности генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг» Андрея Андреева.

Из отчета генерального директора предприятия Виктора Быкадорова следует, что «Лугансктепловоз» успешно преодолевает кризис, который он переживал на протяжении последних 15 лет. В 2007 году продажи продукции завода возросли на 20%. Количество работников увеличилось на 620 человек. Завод успешно погасил налоговые задолженности, вдвое повысил зарплату сотрудникам. Основные производственные успехи были достигнуты во втором полугодии: по сравнению с первыми 6 месяцами объем производства увеличился в 5 раз, «Лугансктепловоз» перешел на работу в две смены. Выплаты в бюджеты всех уровней возросли по сравнению с 2006 годом более чем в 2,3 раза.

Собравшиеся отметили, что достигнутые результаты стали возможны благодаря приходу на предприятие нового собственника, которым стала одна из крупнейших мировых компаний транспортного машиностроения – российский «Трансмашхолдинг». Благодаря помощи новых акционеров, Луганский завод не только получил доступ к ресурсам холдинга, но и смог привлечь крупного заказчика, способного загрузить производственные мощности предприятия на долгие годы вперед – ОАО «Российские железные дороги».

Совместно со специалистами российского холдинга на Луганском заводе разработан рассчитанный на период до 2015 года перспективный план развития предприятия, сертифицирована новая модификация магистрального грузового тепловоза 2ТЭ116У, началась реализация масштабной инвестиционной программы. «Трансмашхолдинг» начал работу по полному переводу в Луганск производства отдельных компонентов железнодорожной техники, которые будут производиться для всех российских заводов.

Планируется, что в 2008 году объем производства на ЛТЗ возрастет еще более чем в два раза и составит почти 1,5 млрд. гривен, а доля российских заказов составит не менее 60 %.

«Сегодня можно говорить, что у предприятия появилась реальная перспектива», - заявил по итогам совещания А. Андреев. – «Только на этот год предприятие получило заказ на поставку ОАО «РЖД» 110 секций новых магистральных тепловозов, рассматривается вопрос производства на мощностях предприятия дизель-поездов для российских железнодорожников, прорабатываются вопросы включения предприятия в выполнение уже заключенных «Трансмашхолдингом» заказов».

Исполняющий обязанности гендиректора «Трансмашхолдинга» сообщил, что в настоящий момент достигнуто соглашение с ОАО «РЖД», в соответствии с которым железнодорожники намерены в период до 2015 года закупать ежегодно по 160 секций магистральных тепловозов.

Вместе с тем, А. Андреев выразил озабоченность в связи продолжающимися попытками отменить результаты приватизационного конкурса по продаже контрольного пакета Лугансктепловоза. «Сегодня судьба предприятия фактически поставлена под сомнение притязаниями со стороны группы «Приват» господина Коломойского. Если ситуация вокруг «Лугансктепловоза» не получит своего разъяснения в ближайшее время, то руководство ОАО «РЖД» и «Трансмашхолдинга» будет вынуждено размещать заказы на производственных мощностях российских предприятий», - сказал он.