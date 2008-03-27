Землепользователи Бориспольского района начинают пикетирование Секретариата Президента и Киевской ОГА

Киев. 27 марта. УНИАН. Сегодня землепользователи сел Счастливое, Гора, Большая Александровка, городов Борисполь, Ирпень и Васильков Киевской области начнут бессрочное пикетирование Секретариата Президента Украины и Киевской областной государственной администрации с требованием вернуть им земельные участки и уволить должностных лиц, способствующих незаконным операциям с землей.

Об этом сообщил юрист, защищающий права землепользователей сел Счастливое, Гора и Борисполя, Виктор КОЛБАНЦЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в 12.00 участники пикета начнут ставить палатки у Секретариата Президента.

В.КОЛБАНЦЕВ сообщил, что решение о пикетировании Секретариата откладывалось трижды, поскольку землепользователям было дано обещание о личной встрече с Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

По данным юриста, пикетчики будут требовать встречи с Президентом и намерены передать ему жалобу на 18 листов с приложением на 550 листов, где содержатся задокументированные требования и факты нарушений земельного законодательства в селах Счастливое, Гора, Пролиски, Большая Александровка.

В свою очередь, глава общественной организации “Союз собственников земли Киевской области”, депутат Бориспольского горсовета Ярослав ГОДУНОК сообщил о том, что сегодня также начинается бессрочная акция протеста возле Киевской облгосадминистрации.

“Сегодня актив нашей общественной организации проведет широкомасштабную бессрочную акцию пикетирования Киевского областного совета и госадминистрации с требованием рассмотреть вопрос о коррупции в Главном управлении земельных ресурсов Киевской области и систематическом нарушении законодательства руководителем Киевоблзема Андреем ИВАНЮКОМ”, - сказал он.

Как сообщил глава Союза, среди требований пикетчиков - увольнение А.ИВАНЮКА с занимаемой должности, а также соответствующая реакция Киевского облсовета и ОГА по прекращению незаконных операций с землей.

Он добавил, что если соответствующие меры не будут приняты, пикетчики продолжат акцию возле Секретариата Президента, Кабинета министров, Верховной Рады, СБУ и прокуратуры.

По мнению Я.ГОДУНКА, “А.ИВАНЮК сегодня не только совершает конкретные преступления и нарушения земельных отношений, а также прикрывает тех рейдеров, из-за которых сегодня мы стоим на (Бориспольской) трассе". При этом он отметил, что правоохранительные органы бездействуют и покрывают “данное лицо и его преступную деятельность”.

По данным депутата Бориспольского горсовета, “на протяжении трех месяцев этого года начальником Главного управления земельных ресурсов А.ИВАНЮКОМ без аукционов в авральном порядке было бесплатно роздано тысячи гектаров земли, приблизительная стоимость которых 5 млрд. грн.”.

Он также отметил: “Ловкие дельцы нашли возможность обходить законодательство, каким образом можно получить лес. Они выяснили, что в законодательстве указано, что можно получить только до 1 гектара в собственность. И они сегодня получают наделы по 0,99 га и обходят действующее законодательство, потому что на все, что больше гектара, должна давать согласие Верховная Рада”.

Среди примеров нарушения земельного законодательства и незаконных операций с землей в Ирпене депутат Васильковского госовета Виктор БАРХОМЕНКО назвал изъятие земель Национального аграрного университета, а также ситуацию в Буче с изменением целевого назначения земель под коттеджную и коммерческую застройку.

В свою очередь, депутат Васильсковского горсовета Богдан КОРЧИНСКИЙ отметил, что в Василькове продано земли больше, чем существует в городе.

Как сообщалось, после инициативы в 1998 году со стороны кредиторов банкротства КСП «Бориспольское» и «Бортничи» ликвидационная комиссия в 2001 году заключила с АОЗТ «Укрфинком» договор купли-продажи на земли и имущество бывших сельхозпредприятий, а затем по иску «Укрфинкома» к ликвидаторам Автозаводской районный суд Кременчуга Полтавской области обязал Бориспольскую райгосадминистрацию выдать распоряжение о бесплатной передаче в собственность «Укрфинкома» более 4 тыс. га земли. В перечень этих земель вошли и селянские паи, хотя на момент банкротства они уже не относились к землям КСП и находились в частной собственности жителей Счастливого и Горы.

Селяне узнали об этих махинациях лишь в марте 2006 года, когда Бориспольский межрайонный суд отменил их акты на право собственности на землю.

Поскольку сроки апелляционного обжалования по многим судебным решениям уже истекли, селяне организовали акцию протеста вдоль Бориспольской трассы.

16 августа 2007 года Киевский административный апелляционный суд обновил сроки обжалования решения Бориспольского межрайонного суда, по которому у местных селян были отобраны земельные паи.

30 августа Президент Украины В.ЮЩЕНКО пообещал жителям сел Счастливое и Гора, что им вернут землю.

В.ЮЩЕНКО тогда сообщил, что месяц назад поручил юридическому департаменту Секретариата Президента совместно с областной прокуратурой разобраться в ситуации, сложившейся с их собственностью на землю.

По словам В.ЮЩЕНКО, по итогам проверки стало понятно, что «один вор от судейства» Бориспольского городского суда Киевской области КОРНИЕЦ единолично без приглашения сторон на судебное заседание вынес решение, которым забрал почти у 500 граждан одну тысячу гектаров земли.