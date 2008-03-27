Киев. 27 марта. УНИАН. Страховая компания «Гарант Полис» переименована в «Службу страхования 611».

Об этом сообщил председатель правления «Службы страхования 611» Юрий КАЛЕНИЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«В апреле мы выходим на рынок под новым брендом «Служба страхования 611», - сказал Ю.КАЛЕНИЧЕНКО.

Он пояснил, что нынешнее название компании - «Гарант Полис», но на страховом рынке Украины работают около 20 компаний, которые в своих названиях имеют слова «гарант», и около 20 страховых компаний со словами в названиях «полис», то есть их в общей сложности около 40-ка, и в таком количестве компаний с похожими названиями потребителю сложно сориентироваться.

«Это ребрендинг. Сегодня мы имеем охранное свидетельство, зарегистрирована торговая марка «Служба страхования 611», и у нас 21 марта состоялось собрание акционеров, на котором принято решение о переименовании компании «Гарант Полис» в компанию «Страховая компания 611». «Страховая компания 611» - это название юридического лица. Торговая марка, под которой мы выходим на рынок, - «Служба страхования 611». У нас под этой торговой маркой выходят еще два юридических лица. Точно так же нашими акционерами принято решение о создании страховой компании по страхованию жизни «Страхование жизни 611». И наш канал дистрибуции - еще одно юридическое лицо, которое называется «Служба 611». Именно вот это юридическое лицо продает сегодня наши страховые продукты и занимается вопросами урегулирования страховых случаев. В целом мы все объединены торговой маркой «Служба страхования 611», - сказал Ю.КАЛЕНИЧЕНКО.

Он отметил, что новый бренд «Служба страхования 611» будет позиционироваться как «самый быстрый», то есть, компания намерена проводить выплаты по страховому случаю до 250 тыс. грн. в течение 3-5 дней с момента предоставления документов, предусмотренных договором. Кроме того, по его словам, служба планирует выплачивать «день в день» страхового события суммы до 25 тыс. грн.

Также компания намерена своей работой повышать страховую культуру населения. «Необходимо преодолеть недоверие населения и сделать так, чтобы их ожидания оправдывались», - добавил Ю.КАЛЕНИЧЕНКО.