Среди возможных кандидатов на должность мэра Киева наибольшую поддержку имеют Черновецкий и Кличко - опрос

Киев. 27 марта. УНИАН. Среди возможных кандидатов на должность городского председателя Киева наибольшую поддержку имеют Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ (28,8%) и Виталий КЛИЧКО (25,7%).

Такие данные экспресс-опроса, проведенного исследовательским центром “Имидж-контроль”, были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщила социолог Елена ПАРАХОНСКАЯ, исследование проводилось 22-23 марта, были опрошені 10 тыс. 25 респондентов.

Респондентам предлагали ответить на вопрос: “Если бы выборы состоялись в ближайшее время, за кого из возможных кандидатов Вы бы проголосовали?” Голоса опрошенных относительно остальных вероятных кандидатов распределились таким образом: за Александра ОМЕЛЬЧЕНКО проголосовали бы 8,3% киевлян, за Юрия ЛУЦЕНКО - 6,7%, за Николая ТОМЕНКО - 2,1%, за Александра ТУРЧИНОВА - 1,6%, за Михаила ПОЖИВАНОВА - 1,4%, за Вячеслава БРЮХОВЕЦКОГО - 1,1%, за Василия ГОРБАЛЯ - 0,9%, за Вадима РАБИНОВИЧА - 0,8%.

Против всех проголосовали бы 6,8% опрошенных