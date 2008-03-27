БЮТ победил бы на выборах в Киевсовет, если бы они состоялись в ближайшее время – опрос

Киев. 27 марта. УНИАН. Блок Юлии Тимошенко победил бы на выборах в Киевский городской совет, если бы они состоялись в ближайшее время, набрав 27,9% голосов избирателей.

Такие данные экспресс-опроса, проведенного исследовательским центром “Имидж-контроль”, были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщила социолог Елена ПАРАХОНСКАЯ исследование проводилось 22-23 марта, были опрошены 10 тыс. 25 респондентов.

Согласно результатам опроса, следом за БЮТ идет блок Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО – 17,8%. На третьем месте – блок “Наша Украина” с 9,7%. За Партию регионов готовые проголосовать 7,1% опрошенных, за Народную самооборону - 5,6%, за блок ЛИТВИНА - 3,4%, за Гражданский актив Киева - 3,2%, за Коммунистическую партию - 1,9%, за Социалистическую - 0,9%.