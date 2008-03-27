Депутаты предлагают создать Конституционную ассамблею в случае необходимости принятия нового текста Конституции

Киев. 27 марта. УНИАН. Группа народных депутатов предлагает создать Конституционную ассамблею в случае возникновения вопроса о необходимости принятия нового текста Конституции Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО.

По его словам, дискуссия относительно конституционного процесса на сегодня определила две основные альтернативы дальнейших изменений к Конституции. При этом, по мнению депутата, вариант принятия новой редакции Конституции без парламента является наиболее опасным.

“Такой сценарий можно реализовать путем проведения референдума и введения в действие утвержденного на референдуме нового Основного Закона указом Президента. Такой путь является чрезвычайно конфликтным и не совсем правовым”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Второй путь, напомнил он, это принятие новой Конституции исключительно парламентом. В то же время депутат напомнил, что для этого нужно голосование в 300 голосов.

“Такой вариант тоже является конфликтным, поскольку при нынешней ситуации сложно представить наличие конституционного консенсуса в составе парламента”, - сказал Н.ТОМЕНКО. При этом, отметил он, новую редакцию Конституции целесообразно принимать лишь после проведения президентских выборов, чтобы ни у кого не было желания выписать этот документ “под себя”.

По его словам, если победит идея принятия новой Конституции, а консенсус не будет найден, то необходимо пойти путем, традиционным для большинства стран, – принятие нового Основного Закона через Конституционную ассамблею.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что с этой целью в ВР уже зарегистрирован проект закона, внесенный им и народными депутатами от НУ-НС Тарасом СТЕЦЬКИВЫМ и Владимиром СТРЕТОВИЧЕМ.

В свою очередь, член фракции НУ-НС Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что законопроектом предусматривается сформировать Конституционную ассамблею в составе 300 человек. По его словам, они должны быть избраны на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования на принципах комбинированной избирательной системы в соответствии с этим законом.

В частности, отметил Т.СТЕЦЬКИВ, 100 человек избираются во многомандатном общегосударственном избирательном округе по избирательным спискам кандидатов в народные избранники от политических партий или их блоков, 81 - на принципах мажоритарной системы относительного большинства по три народных избранника от Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя в соответствующих многомандатных округах, и 119 - на принципах мажоритарной избирательной системы относительного большинства в одномандатных избирательных округах с приблизительно равным количеством избирателей в них.

По словам депутата, не может быть избран в Конституционную ассамблею Президент Украины, народный депутат Украины, член Кабинета министров Украины и его заместитель, руководитель центрального органа исполнительной власти и его заместитель, судья Конституционного Суда Украины или судов общей юрисдикции, а также гражданин, который имеет судимость за совершение преднамеренного преступления.

“Основная проблема заключается в том, что когда за изменения к Конституции брались действующие политики, то они, как правило, исходили не из стратегических или общественных интересов, а исходили из своих собственных корпоративных интересов”, - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.