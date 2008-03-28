МЧС планирует до 30 апреля завершить утилизацию боеприпасов на базе под Новобогдановкой

Киев. 28 марта. УНИАН. Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы планирует до 30 апреля завершить утилизацию боеприпасов, хранящихся на 275-й артиллерийской базе ракет и боеприпасов Министерства обороны Украины, расположенной вблизи поселка Новобогдановка Запорожской области.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

Он сообщил, что с начала 2008 года на артбазе под Новобогдановкой пиротехники МЧС обезвредили 1 тыс. 679 тонн боеприпасов. По словам министра, это создает предпосылки для окончания утилизации боеприпасов весной, а до конца года позволит полностью расчистить территорию и передать ее местной общине.

Вместе с тем В.ШАНДРА подчеркнул, что во время проведения этих работ приоритетом остается безопасность людей, в частности пиротехников МЧС.

“Мы хотим, чтобы никто не пострадал”, – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы снарядов на складе боеприпасов 275-й артиллерийской базы происходили за последние три года трижды: в мае 2004 года, июле 2005 года и в августе 2006 года. В результате ЧП погибли 5 человек, ранения разных степеней тяжести получили свыше 10.

28 ноября 2007 года при проведении работ по уничтожению боеприпасов под Новобогдановкой в результате обвала почвы 1 пиротехник погиб и еще один был госпитализирован с травмами ног.

Это был второй случай гибели саперов под Новобогдановкой за последние несколько месяцев: 18 мая на территории уничтожения снарядов с 275-й базы хранения артбоеприпасов при закладке дежурной партии снарядов для плановой утилизации методом подрыва произошел несанкционированный взрыв, в результате которого погибли двое и травмирован один человек.