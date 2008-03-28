Балога не является членом партии “Единый Центр” и не имеет никакого отношения к ее финансированию - Криль

Киев. 28 марта. УНИАН. Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА не является членом политической партии “Единый Центр” и не имеет никакого отношения к ее финансированию.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат от НУ-НС, председатель политической партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно членства в этой партии В.БАЛОГИ.

“Он (В.БАЛОГА – УНИАН) не является членом нашей партии... Он на сегодняшний день не имеет никакого отношения к процессам, которые проходят в партии “Единый Центр”, - сказал И.КРИЛЬ.

По его словам, членами партии должны быть профессиональные, преданные государству и квалифицированные люди. “Если такие люди будут выражать желание вступить в нашу партию, мы будем только это поддерживать”, - сказал И.КРИЛЬ.

При этом он не уточнил количество членов партии. “Это начало процесса. Сейчас идет серьезное построение партии и оно пойдет снизу. Те люди, которые активны, которые хотят и чувствуют, что они должны принимать участие в этом процессе, они будут иметь возможность сначала снизу объединиться, потом с выходом на серьезную политическую акцию, на серьезный съезд, который будет открытым”, - сказал И.КРИЛЬ.

Отвечая на вопрос о финансировании партии “Единый Центр”, И.КРИЛЬ отметил, что поскольку сейчас идет только процесс становления этой политической силы, то говорить о серьезном финансировании не приходится.

«Не сомневаюсь в том, что очень многие серьезные, прагматичные люди, которые имеют отношение к экономике и к бизнесу, будут участниками этого процесса”, - сказал он.

Объясняя, почему съезд партии проходил в закрытом режиме и без участия СМИ, И.КРИЛЬ отметил, что никакой тайны из этого не делалось. “Мы не считали необходимым делать из того пиар и какую-то акцию. Это серьезный шаг и взвешенный шаг”, - сказал председатель “Единого Центра”.

Как сообщал УНИАН, 27 марта стало известно, что И.КРИЛЬ возглавил политическую партию “Единый Центр”.

В состав политсовета партии избрано 35 человек. В президиум партии вошли народные депутаты Оксана БИЛОЗИР, И.КРИЛЬ, Олеся ОРОБЕЦ, Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Виктор ТОПОЛОВ, председатель Херсонской облгосадминистрации Борис СИЛЕНКОВ и заместитель председателя Фонда развития гражданского общества Леся ТАРАН.

В феврале вышеупомянутые народные депутаты, а также заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ, народный депутат Василий ПЕТЁВКА и глава Секретариата Президента В.БАЛОГА вышли из партии «Народный Союз Наша Украина».

Бывшие члены НСНУ заявили, что некоторые члены «Нашей Украины» стали использовать партию для удовлетворения собственных амбиций. Кроме того, они заявили, что руководство НСНУ нарушает устав партии, «из-за несостоятельности и нежелания использовать коллективный опыт актива партии образовалась большая дистанция между партийными лидерами и рядовыми партийцами».