Презентован первый в Украине коворкинг-центр - коллективный офис для фриланса

Киев. 28 марта. УНИАН. Сегодня в УНИАН состоялась презентация первого коворкинг-центра "Вулык".

Коворкинг (coworking) - коллективный офис для фриланса. Идея состоит в том, что в одном офисном помещении раздаются в аренду рабочие столы для представителей разного рода профессий (дизайнеры, журналисты и т.д.) и создается таким образом коллектив людей, работающих в разных сферах.

По словам одного из инициаторов проекта Александра ЮРКИНА, центр находится в Киеве по адресу: проспект 40-летия Октября, 68, офис 1. Площадь офиса - 120 кв. м, он состоит из двух рабочих комнат, переговорной и комнаты отдыха.

Основная рабочая комната вмещает одновременно до 12 человек и предполагает два типа мест: три индивидуальных стола, закрепленных за конкретными людьми, а также девять мест за тремя столами.

Во второй рабочей комнате расположился большой конференц-стол, за которым могут разместиться до десяти человек.

Помимо этого, предусмотрено десять абонементов без закрепленного места.

Рабочие комнаты оборудованы необходимой техникой: принтеры, ксероксы, сканеры, маркерные и т.д.

По информации представителя проекта «Вулык» Алексея РОДИНА, официальное открытие коворкинг-центра «Вулык» состоится в воскресенье, 30 марта.