Сеть «Газета нашего района» отмечает первый день рождения

30 марта исполняется год со дня запуска издательством «Пресцентр» первой «Газеты нашего района» (Оболонь, Виноградарь) в Киеве стартовала уникальная сеть бесплатных районных газет. К концу сентября 2007 года жители каждого района столицы получили свою районку – сегодня их десять. «Газета нашего района» это полноценное информационное издание о жизни района, обзорами самих интересных городских новостей за неделю и рассказами о знаменитых соседях.

Главный редактор сети зданий «Газета нашего района» Инна Гадзинская отметила ряд рекордов, которые поставили успевшие полюбиться горожанам «районки» по итогам первого года работы на рынке столичной прессы. Уже осенью минувшого года «Газета нашего района» заняла шестое место в авторитетном рейтинге TNS по объему еженедельной аудитории одного номера (NRS 2007/2- Киев). Сеть районных газет охватила самую большую читательскую аудиторию в Киеве- еженедельно «Газету нашего района» прочитывает около 900 000 жителей столицы (примерно каждый четвертый киевлянин). Значительные достижения газеты были отмечены престижной наградой «Золотое перо» в номинации «Открытие года» на конкурсе СМИ в марте текущего года.

По мнению директора ООО «ПрессЦентр-Район» Анны Безъязыковой за минувший год многочисленные рекламодатели сети газет смогли по достоинству оценить уникальную возможность как локального обращения к целевой аудитории (размещение рекламных материалов в одном или нескольких районах), так и массового охвата (размещение во всех районных газетах). Подобную возможность на рынке печатных СМИ Киева не может предложить ни одно другое издание. У районок самая большая сеть распространения: «Газету нашего района» можно получить в 2110 точках, расположенных по всему городу- в торговых центрах, сетях супермаркетов, АЗС, элитных домах, офисах и т.д.

«Газета нашего района» - это первая и единственная сеть районных цветных газет. В основу развития сети «районок» положен эффективный принцип деления территории города по инфрастуктурному признаку. И, наконец, уникальная система распространения - газету никто не навязывает, не сует человеку в руки, не бросает в почтовый ящик- решение брать или не брать газету человек принимает сам.

Газета нашего района часто в шутку называют «Газетой нашего двора». Ведь после ее публикаций зажигаются фонари в темных дворах, приводятся в порядок остановки, начинается ремонт в подъездах. Многое было сделано «Газетой» за минувший год для того, чтобы во всех районах лучшего города Украины жизнь киевлян стала уютнее и комфортнее. Однако, еще больше предстоит сделать. Именно поэтому в честь дня рождения первой из десяти районок «Газета…» начинает в каждом районе программу «10 добрых дел». Как и прежде, редакция будет уделять пристальное внимание решению чиновниками самых проблемных вопросов благоустройства и районного жилищно-коммунального хозяйства. Что важно – ничего политического в этом намерении нет.

А итоги акции будут подведены на пресс-конференции, которая состоится в конце сентября - во второй день рождения «Газеты нашего района», то есть, когда исполнится год со дня существования полноценной сети районок в Киеве.

«Газета нашего района» – полноценное еженедельное информационное издание с обзором самых ярких и обсуждаемых городских событий за неделю, полной картиной новостей районного масштаба, обсуждением жизни в районе, интересными житейскими историями и рассказами о знаменитых соседях.

Периодичность выхода - еженедельно по пятницам.

Объем еженедельника «Газета нашего района» – 16 страниц, формата В4.

На сегодня суммарный еженедельный тираж по десяти районам составляет 309 000 экз.