БЮТ завтра назовет своего кандидата на должность мэра Киева – Семинога

Киев. 31 марта. УНИАН. Блок Юлии Тимошенко завтра определится со своей кандидатурой на должность городского председателя Киева.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат, член фракции БЮТ, руководитель киевской организации ВО «Батькивщина» Анатолий СЕМИНОГА.

По его словам, завтра состоится заседание фракции БЮТ при участии политсовета блока, на котором будет определяться соответствующая кандидатура. “Я думаю, что завтра, скорее всего, будет обнародована наша кандидатура на должность городского председателя”, - сказал А.СЕМИНОГА.

В то же время, депутат заметил, что официально кандидатура будет утверждаться на межпартийной конференции, проведение которой запланировано на 11-12 апреля.

А.СЕМИНОГА также сообщил, что сейчас продолжается формирование списка БЮТ для участия в досрочных выборах в Киевский городской совет.

“Единственное, что могу сказать – известны первые два места в пятерке. Первая будет Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО, второй – ТУРЧИНОВ Александр Валентинович”, - сказал А.СЕМИНОГА.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы Киевского городского председателя и Киевского городского совета. За соответствующее постановление проголосовали 246 из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале. Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов. Выборы назначены на 25 мая.