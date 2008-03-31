Фракция БЮТ в Киевсовете обвиняет столичную власть в недовыполнении бюджета-2007 на 1,2 млрд. грн.

Киев. 31 марта. УНИАН. Фракция БЮТ в Киевсовете обвиняет власть города в недовыполнении местного бюджета на 2007 год в размере 1 млрд. 200 млн. грн.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила лидер фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА.

Она отметила, что БЮТ настаивает, чтобы данный вопрос был рассмотрен на внеочередной сессии Киевсовета, которая по инициативе фракции должна состояться 10 апреля. Т.МЕЛИХОВА отметила, что с этой целью фракция БЮТ уже обратилась к Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, председателям фракций и главам постоянных комиссий Киевсовета.

Кроме того, по словам Т.МЕЛИХОВОЙ, в повестку дня сессии должна быть включена информация Киевского городского председателя о выполнении бюджета Киева и Программы социально-экономического и культурного развития г. Киева за 2007 год; отчет Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о выполнении указов Президента Украины от 3 марта в 2006 г. о мерах по совершенствованию госрегулирования в сфере строительства жилья и стабилизации на первичном рынке, а также относительно решения проблемы обеспечения жильем граждан, пострадавших вследствие деятельности группы строительных компаний «Элита-центр». Она отметила, что БЮТ также предлагает создать временную контрольную комиссию по проверке действия решений Киевсовета, принятых при участии депутатов, полномочия которых досрочно прекращены по решению Совета блока от 2 июня в 2007 г. Кроме того, отметила Т.МЕЛИХОВА, депутаты также считают необходимым рассмотреть вопрос относительно создания временной контрольной комиссии по проверке возможного участия секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО и должностных лиц КГГА в фальсификации постановления Радивиливского суда Ривненской обл., объявленного на пленарном заседании 13 марта с.г.

Она отметила, что президиум Киевсовета предлагается провести 7 апреля, на котором рассмотреть предложения глав постоянных комиссий Киевсовета и секретариата Киевсовета о наполнении повестки дня внеочередного заседания.

В свою очередь, заместитель руководителя фракции БЮТ в Киевсовете Юрий ДМИТРУК сообщил, что если на протяжении двух недель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не даст согласия на проведение сессии, то она может состояться по инициативе народных депутатов. При этом он отметил, что для ведения сессии будет избран председатель и именно он будет подписывать все принятые решения.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Блок Виталия Кличко призывал демократические силы Киевсовета – прежде всего блок «Наша Украина» и БЮТ – в ближайшее время созвать пленарное заседание горсовета, на котором официально объявить о создании нового большинства.

Справка УНИАН. 24 марта ЦИК, согласно закону об императивном мандате депутатов местных советов, зарегистрировал 14 депутатов Киевсовета от БЮТ, которые были следующими в избирательном списке блока. Еще одного депутата ЦИК не зарегистрировала, поскольку он не подал соответствующего заявления.

В Киевской городской территориальной избирательной комиссии отмечают, что зарегистрированные депутаты обретут полномочия после представления их на заседании сессии горсовета.

В свою очередь секретарь Киевсовета О.ДОВГИЙ 21 марта заявил, что не видит смысла созывать Киевсовет до конца перевыборов в столице, поскольку считает, что он не сможет эффективно работать, поскольку вопросы повестки дня будут “чрезвычайно политизироваться”. На время избирательной кампании О.ДОВГИЙ решил уйти в отпуск. Фракция “Наша Украина” в Киевсовете обнародовала заявление, в котором также высказалась против проведения сессий Киевсовета до внеочередных выборов в столице, поскольку “нынешний Киевсовет не способен эффективно защищать интересы городской общины”.