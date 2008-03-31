Киев. 31 марта. УНИАН. Народный депутат Украины Ксения ЛЯПИНА поддерживает законопроекты Президента о рыночном надзоре и реформировании системы технического регулирования.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Тема реформирования системы технического регулирования и потребительской политики в Украине становится все более актуальной, поскольку реальные реформы действительно очень сложно проводить. На действительно реальные реформы направлены два проекта законов, подготовленные Президентом Украины и поданные Президентом Украины, которые сейчас находятся на рассмотрении в Верховной Раде. Это законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стандартизации и обязательной сертификации» (регистрационный номер 1363) и второй законопроект «О рыночном надзоре» (регистрационный номер 1365). Это два законопроекта, которые должны коренным образом улучшить систему контроля за показателями безопасности продукции на рынке Украины», - считает К.ЛЯПИНА.

«Мы видим много нарушений, и мы убеждены, что источник этих нарушений – неправильно, неэффективно организованная система, которая не соответствует международным требованиям, и обязательства, которые уже взяла на себя Украины и которые возникают с момента нашей ратификации договора по ВТО. Именно это является источником всех нарушений, которые сегодня происходят на потребительском рынке Украины», - сказала К.ЛЯПИНА, добавив, что эти нарушения происходят, несмотря на то что в Украине есть порядка 40 различных инспекций. По мнению народного депутата, названные два законопроекта направлены на исправление сложившейся системы.

По словам К.ЛЯПИНОЙ, законопроект о рыночном надзоре предлагает заменить сегодняшнюю систему инспекций в сфере технического регулирования, которая сегодня раздроблена и частично подчиняется местным органам, частично – Госпотребстандарту, которая непонятна по структуре, что приводит не к реальной защите потребителя, а к имитации с целью собрать деньги. В законопроекте о рыночном надзоре предлагается создать отдельную государственную инспекцию, в законе будут детально описаны ее полномочия и способы ее работы и сделан акцент на том, что эта инспекция будет мониторить рынок путем контрольных закупок, и если есть отклонения в анализах, то будут проводиться более детальные проверки.

«Введение этих законов повысит уровень защищенности граждан и нашего рынка потребительских товаров и сделает нас понятными и конкурентоспособными вместе с европейскими рынками», - подытожила К.ЛЯПИНА.