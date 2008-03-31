Участники акции «Защитим Киев» просят Тимошенко прекратить строительство возле Октябрьской больницы

Киев. 31 марта. УНИАН. Участники акции «Защитим Киев» обращаются к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой прекратить строительство жилого дома по ул. Богомольца, 2, возле Александровской (бывшей Октябрьской) клинической больницы Киева.

Об этом сообщила депутат Киевского городского совета, врач Ольга БОГОМОЛЕЦ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, 30 марта на благотворительном концерте в мемориальном парке им. академика Богомольца, который проходил в знак протеста против незаконного строительства, его участники собрали тысячи подписей под обращением к Ю.ТИМОШЕНКО, в котором просят премьер-министра «срочно подготовить проект порядка застройки территории исторических городов, а до утверждения этого порядка запретить строительство в исторических ареалах населенных пунктов без проведения независимой общественной памятникоохранной экспертизы».

В своем обращении киевляне требуют принять неотложные меры по прекращению незаконного строительства на территории Александровской больницы и в охранной зоне памятника истории и культуры национального значения - усадьбы Института физиологии им. А.Богомольца и проведению необходимых экспертиз по определению ущерба, уже нанесенного им строительством, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

Депутат Киевсовета сообщила, что «в результате незаконного отвода земельных участков на территории больницы разрушены поликлиническое отделение, вспомогательные и хозяйственные строения, уничтожено около 300 деревьев».

О.БОГОМОЛЕЦ подчеркнула, что «мы не преследуем политических целей, мы не желаем получать помощь из рук любых политических партий или сил».

«Нас очень сильно удивляет, что самая влиятельная в Киеве политическая сила - Блок Юлии Тимошенко - сейчас фактически находится на стороне нарушителей закона. …На сегодняшний день главный застройщик является депутатом Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко. Это Иван Иванович КУРОВСКИЙ, бизнес-структура которого - «Житлобуд» - и осуществляет незаконную застройку», - сказала она.

О.БОГОМОЛЕЦ обратилась к Ю.ТИМОШЕНКО с просьбой взять под личную защиту и контроль ситуацию со строительством возле больницы. «У нас не осталось путей для мирного решения этой проблемы», - добавила она.

Депутат Киевсовета сказала, что ее не устраивает временное прекращение строительства. «Нам нужно решение об отмене землеотвода, нужно решение суда и прокуратуры, чтобы лица, которые давали соглашения, понесли наказание», - уточнила она.

В свою очередь главный врач Александровской больницы Алексей ВОЛЫК отметил, что больница предоставляет помощь круглосуточно, а в корпусах офтальмологии и урологии, которые выходят к участку застройки, проводятся операции.

Как сообщил академик Международной академии проблем гипоксии, заведующий отделением патофизиологии Института физиологии им. А. Богомольца НАН Украины Вадим БЕРЕЗОВСКИЙ, уже три месяца возле пролома в стене Октябрьской больницы, огражденного забором, дежурят жители домов и врачи больницы и института. Однако и в субботу, и в воскресенье на склонах работала техника, которая проводит земляные работы.

«Если на верхней террасе построить 10-этажный дом с 4-этажным паркингом, то будет повторение Лукьяновской трагедии», - считает он.

По информации О.БОГОМОЛЕЦ, вчера на благотворительном концерте «десятки организаций» инициировали проведение «Марша беспартийных» в знак протеста против незаконной застройки киевских зеленых зон, который планируется провести 16 апреля на Майдане Незалежности.

В ходе пресс-конференции народный депутат Украины Виктор УКОЛОВ (БЮТ) пригласил О.БОГОМОЛЕЦ и представителей больницы на сегодняшнюю встречу с первым вице-премьер-министром Украины Александром ТУРЧИНОВЫМ в 15.00 в Кабинете Министров.

Как сообщал УНИАН, по словам юриста, занимающейся вопросами застройки территории Октябрьской больницы, Марины СОЛОВЬЕВОЙ, решение Киевсовета о выделении более 2 га земли на территории больничного учреждения принято с многочисленными нарушениями. В частности, без согласия больницы на выделение земли под это строительство, также не было изменено целевое назначение земельного участка (это земля рекреационного назначения).

Кроме того, по словам юриста, на территории больничных учреждений не допускается строительство сооружений, функционально с ними не связанных, а на рекреационной территории вообще невозможно строительство.

М.СОЛОВЬЕВА также заявила, что не была проведена комплексная государственная экспертиза этого строительства.

В свою очередь, главный врач Октябрьской больницы подчеркивал, что если строительство продолжится, корпуса больницы вообще будут разрушены из-за возможных сдвигов.

Он также отметил, что офисный центр, который планируется возвести, нарушает все санитарные нормы строительства, поскольку должен быть расположен на расстоянии не менее 30-40 м от корпусов, где проводятся многочисленные операции. В действительности же это расстояние составляет около 5 метров.