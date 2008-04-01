Эксперты считают Кличко оптимальной кандидатурой для победы демсил на выборах мэра Киева

Киев. 1 апреля. УНИАН. Большинство экспертов считает лидера блока своего имени Виталия КЛИЧКО оптимальной кандидатурой для победы демократических сил на выборах мэра Киева.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА, ссылаясь на анализ результатов экспертного опроса, проведенного общественной организации «Социополис» по заказу АМС.

“Почти 60% экспертов считают, что самый оптимальный вариант - это они (демократические силы) должны поддержать Виталия КЛИЧКО. Не потому, что он лучший или худший, а потому, что сейчас такая ситуация”, – сказал В.БАЛА.

Он информировал, что экспертов просили назвать по одному кандидату от основных политических партий, выдвижение которых на должность мэра Киева было бы, по их мнению, наиболее целесообразным для соответствующей партии.

44,1% респондентов ответили, что для БЮТ лучшим решением было бы поддержать кандидатуру именно В.КЛИЧКО; 20,6% опрошенных отметили, что считают лучшей кандидатурой на должность столичного председателя лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО.

Голоса экспертов за остальных возможных кандидатов, которых они считают наиболее целесообразными, распределились таким образом: кандидатуру первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА самой оптимальной считают 11,8% опрошенных экспертов; народного депутата Владимира БОРНДАРЕНКО – 8,8%; министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО – 5,9%; народного депутата Николая ТОМЕНКО – 2,9%. При этом 5,9% экспертов высказались вообще за поддержку БЮТом единого кандидата от демократических сил.

Подобные ответы эксперты предоставили и относительно кандидата на должность мэра столицы от “Нашей Украины”. 55,9% экспертов убеждены, что “Нашей Украине” стоит поддержать кандидатуру В.КЛИЧКО, за поддержку Ю.ЛУЦЕНКО высказались 17,6%. 8,8% респондентов выразили мнение, что “Нашей Украине” стоит поддержать народных депутатов Александра СЛОБОДЯНА и Николая КАТЕРИНЧУКА – 2,9%. По 5,9% распределились голоса экспертов за то, что им стоит поддержать кандидата БЮТ и единого кандидата от демсил. 2,9% сказали, что в “Нашей Украине” нет достойного кандидата на должность мэра Киева.

Кроме того, эксперты считают, что гражданское движение “Народная самооборона” также должно поддержать кандидатуру В.КЛИЧКО на выборах мэра столицы – за это высказались 43,8% опрошенных. В то же время 34,4% опрошенных считают, что “Народной самообороне” стоит поддержать кандидатуру своего лидера Ю.ЛУЦЕНКО. 3,1% сказали, что движение должно выдвинуть на должность мэра Киева кандидатуру Владислава КАСЬКИВА, и по 9,4% голосов экспертов разделились между поддержкой кандидата от БЮТ и поддержкой единого кандидата от демократических сил.

Относительно других партий и блоков, то эксперты советуют Партии регионов сосредоточиться на кандидатуре председателя Киевского городского отделения партии Василия ГОРБАЛЯ (41,9%) или поддержать нынешнего мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО (25,8%), чтобы подорвать позиции “помаранчевых” кандидатов. За то, что Партии регионов стоит поддержать кандидатуру В.КЛИЧКО, высказались 12,9% опрошенных экспертов. За выдвижение других кандидатов от ПР свои голоса отдали 16,1%, а 3,2% сказали, что киевляне не поддержат ни одного кандидата от этой политической силы.

Кроме того, эксперты считают, что Народной партии следует либо выдвигать кандидатом на должность мэра столицы председателя Шевченковской райгосадминистрации Виктора ПИЛИПИШИНА (48,5%), либо не выдвигать своего кандидата, а поддержать В.КЛИЧКО (15,2%). О том, что оптимальной кандидатурой для них является депутат Киевсовета, экс-председатель Печерской РГА Анатолий КОВАЛЕНКО, сказали 9,1% опрошенных, за поддержку кандидатуры лидера партии Владимира ЛИТВИНА высказались 6,1% экспертов. Никого не выдвигать советуют Народной партии 15,2% экспертов. О целесообразности поддержки Народной партией кандидатуры Л.ЧЕРНОВЦКОГО высказались 3% опрошенных и столько же высказались за поддержку партией единого кандидата от демсил.

87% опрошенных экспертов считают, что Блоку Черновецкого стоит поддержать кандидатуру своего лидера, нынешнего мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. О том, что этой политической силе нужно поддержать кандидатуру секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО, отметили 6,7% респондентов, заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ – 3,3%. О том, что Блок Черновецкого не должен выдвигать своего кандидата на должность мэра, высказались 9,4% экспертов.

Оптимальными кандидатами на должность столичного председателя от левых сил эксперты считают Валентину СЕМЕНЮК (СПУ), за которую высказались 42% опрошенных, Адама МАРТЫНЮКА (КПУ) – 28,6% и Александра ГОЛУБА (КПУ) – 25%.

Каждый пятый эксперт считает, что социалистам не стоит выдвигать собственного кандидата, поскольку это может стать косвенной поддержкой кандидатуры КПУ или Партии регионов.