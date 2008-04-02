Борьба с инфляцией в Украине должна быть выведена за пределы политических дискуссий - эксперт

Киев. 2 апреля. УНИАН. Борьба с инфляцией в Украине должна быть выведена за пределы политических дискуссий, считает директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ.

Такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы должны очень реалистично оценивать динамику украинской инфляции и основные ее составляющие. В этом смысле мы не должны отказываться от того, что инфляция является сложной проблемой и закрывать на нее глаза. Но, с другой стороны, мы должны избегать апокалиптических оценок. Это является очень важным, так как на сегодняшний день в условиях политического соревнования инфляционные процессы, по моему мнению, во многом из экономической превращаются в массовую общественно-психологическую проблему, и раздувание инфляционных ожиданий является очень негативным как для населения, так и для производителей», - сказал И.БУРАКОВСКИЙ.

По его мнению, борьба с инфляцией, в той мере насколько это возможно, должна быть выведена за пределы политических дискуссий и должна объединить не только все ветви власти, но и все политические силы. «Это является принципиальным моментом, так как на сегодня борьба с инфляцией это не только реакция на какие-то цены, которая может быть очень ограниченной, но это и проведение очень непростых структурных и институциональных реформ», - отметил И. БУРАКОВСКИЙ.

Также он считает, что, учитывая сложную ситуацию на внешних рынках, украинская политика не должна стимулировать внутренние факторы инфляционных процессов.

“По нашему мнению, высшая ответственность политиков перед обществом на сегодня должна состоять в том, чтобы отказаться от пересмотра бюджета на 2008 год, о чем сейчас говорится, по одной простой причине - при существующих политических условиях очень тяжело ожидать, что расходы бюджета будут сокращены, дефицит бюджета будет сокращен, и мы наоборот получим раздувание бюджетных расходов, что, в свою очередь, приведет к известной спирали “инфляция - выплаты - инфляция”, - подчеркнул эксперт.

И.БУРАКОВСКИЙ отметил, что Украина должна изучить инфляционные процессы, которые происходят в других странах, в частности России, Казахстане, в ЕС и его новых членах. Эксперт сообщил, что по итогам марта 2008 года средний уровень инфляции составил 3,5%, что является самым высоким показателем, начиная с 1999 года. При этом разные члены ЕС имеют разные уровни инфляции.

По словам И.БУРАКОВСКОГО, высокий уровень инфляции в некоторых странах - новых членах ЕС являлся “платой за отсутствие структурных и институциональных реформ и в полной мере относится на сегодняшний день к Украине”. “Борьба с инфляцией не может вестись какими-то логичными средствами, их просто не существует, это очень длительная очень скрупулезная, очень политически не выгодная, но очень нужная работа для обеспечения макроэкономической стабильности”, - подчеркнул эксперт.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине инфляция в феврале 2008 года составила 2,7%, в январе-феврале - 5,7%.

В феврале Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность высокими темпами инфляции в январе (2,9%). При таких темпах, по данным Нацбанка, годовой рост инфляции может составить 19,4%.

В госбюджете на 2008 год инфляция планируется на уровне 9,6%.

В январе т.г. Всемирный банк изменил прогноз роста инфляции в Украине по итогам 2008 года с 9,6 до 13,8%. Прогноз роста ВВП по итогам текущего года Всемирный банк оставил без изменений - на уровне 5,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, рост инфляции в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.

В Международном валютном фонде прогнозируют, что уровень инфляции в Украине в этом году достигнет 20-22%.