Институт им. Горшенина начал годичную программу исследований “Проект страны”

Киев. 2 апреля. УНИАН. Киевский институт проблем управления им. Горшенина начал годичную программу исследований “Проект страны”.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО, основная цель программы исследований 2008 года - понять, какая страна нужна украинцам и для чего. “Мы хотим исследовать, какую страну хотят видеть украинцы, а не политики. Мы хотим нарисовать проект идеальной страны глазами наших респондентов, обычных людей, живущих в Украине”, - сказал он.

К.БОНДАРЕНКО выразил надежду, что результаты исследования будут учитываться политиками, которые часто берут на себя смелость выступать от имени народа.

Институт Горшенина будет изучать страну по таким основным направлениям как территория, население, ресурсы, история, законы, культура, информационное поле.

К.БОНДАРЕНКО также отметил, что программа исследований “Проект страны” корреспондируется с предыдущей программой института Грошенина 2006-2007 годов “Ментальные основы выбора”, основной целью которой было понять, не кого и что выбирают украинцы, а почему выбирают. “В обеих программах мы хотим исследовать вещи, движущие нашим обществом”, - сказал он.

В частности, К.БОНДАРЕНКО отметил, что по результатам исследований программы “Ментальные основы выбора” можно сделать вывод, что “украинцы чрезвычайно сложная нация”. “Несмотря на существующие разногласия, можно констатировать, что Украина как государство состоялось, украинская политическая нация находится в стадии формирования”, - сказал он. Кроме того, исследование засвидетельствовало, в частности, что в жизнедеятельности населения Востока и Запада Украины нет тех противоречий, которые могли бы привести к политическому противостоянию. По его словам, можно также сделать выводы, что сегодня в Украине нет такого большинства населения, которое бы стремилось к Европейскому Союзу или СНГ; в Украине сегодня нет среднего класса; в Украине процветает коррупция.

Руководитель департамента социологических исследований Института Горшенина Владимир ПОПОВИЧ отметил, что в рамках каждого исследования программы “Проект страны” предусматривается опросить не менее 2 тыс. респондентов, которые представляют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет.

Опрос будет проходить согласно маршрутной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины. Квотами у избирателей являются: возраст, пол, образование и тип населенного пункта, в котором проживает респондент. Инструментарий всех исследований годичной программы формируется социологами с привлечением специалистов в области социальной психологии, что дает возможность изучать новые сферы общественного мнения.

Эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА в свою очередь сообщил, что в рамках программы «Проект страны” институт Горшенина открыл call–центр. “Мы будем придирчиво присматриваться к процессам, происходящим в Киеве и регионах, чтобы мгновенно реагировать на общественное мнение”, - сказал он. В.ЗАСТАВА сообщил, что в ближайшее время будут представлены результаты исследования относительно политической ситуации в Киеве.