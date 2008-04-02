На выборах в Киевсовет могут пройти 7-8 политических сил, пока лидируют блоки Кличко, Черновецкого и БЮТ - опрос

Киев. 2 апреля. УНИАН. На досрочных выборах в Киевский городской совет могут пройти 7-8 политических сил, среди которых в настоящее время лидируют Блок Виталия Кличко, Блок Леонида Черновецкого и Блок Юлии Тимошенко.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН "Киев в начале избирательной кампании: выборы мэра и Киевского городского совета" научный руководитель фонда “Демократические инициативы” Ирина БЕКЕШКИНА, ссылаясь на результаты общегородского социологического опроса, проведенного фирмой “Юкрейниан социолоджи сервис” с 22 по 27 марта.

Согласно полученным данным, рейтинг партий и блоков по выборам в Киевсовет возглавляет Блок Кличко, за который сейчас готовы отдать свои голоса 17,6% опрошенных (по данным И.БЕКЕШКИНОЙ, в ноябре - 17,3%), за Блок Черновецкого - 15% (8,4%), за Блок Юлии Тимошенко - 14,4% (цифра не указывалась, но речь шла о снижении рейтинга - УНИАН).

По словам И.БЕКЕШКИНОЙ, также есть еще достаточно много именных блоков, которые с большой вероятностью проходят в Киевсовет. В частности, Блок Николая Катеринчука сейчас набирает 4,1% голосов респондентов, Блок Александра Омельченко – 7,6%, Блок Литвина – 3,2%, блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 3,6%.

Социолог также отметила, что на выборах в Киевсовет могут пройти и представители Партии регионов, которую сейчас поддерживают 2,2% опрошенных, но если она выдвинет своего кандидата на должность мэра, то рейтинг повысится.

Согласно результатам опроса, за КПУ сейчас готовы проголосовать 1,8%, за СПУ – 1,6% респондентов. Блок “ГАК”, который сейчас представлен в Киевсовете, на сегодняшний день набирает 0,8% голосов.

В то же время, Блок Михаила Бродского набрал бы 1,3%. 0,8% респондентов готовы проголосовать за партию ВО “Свобода”.

22,5% респондентов сказали, что не определились, за какую партию или блок будут голосовать. 1,8% отметили, что отдадут голоса за политическую силу, не указанную в опросном листе, 1,7% - против всех.

Представляя результаты опроса, И.БЕКЕШКИНА отметила, что эти цифры еще будут скорректированы, поскольку ожидается рост рейтинга БЮТ после того, как Юлия ТИМОШЕНКО заявила о намерении возглавить список ее Блока на выборах в Киевсовет. “А киевляне отличают БЮТ с ТИМОШЕНКО и БЮТ без нее”, - заметила И.БЕКЕШКИНА.

“Вполне очевидно, будем иметь в Киевсовете 7-8 политических сил, если все эти люди пойдут на выборы”, - сказала социолог.

В то же время, по ее словам, пока не сформирован четкий список партий и блоков, которые примут участие в досрочных выборах в столице, ситуация вокруг выборов Киевсовета будет оставаться неопределенной.

В целом, в ходе исследования было опрошено 1 тыс. респондентов. Максимальная погрешность выборки не превышает 3,2%.